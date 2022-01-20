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Пессимистические прогнозы на фоне пандемии не подтвердились, заявил Собянин
Пессимистические прогнозы на фоне пандемии не подтвердились, заявил Собянин - РИА Новости, 20.01.2022
Пессимистические прогнозы на фоне пандемии не подтвердились, заявил Собянин
Пессимистические прогнозы на фоне пандемии не подтвердились, экономика столицы справляется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:04
2022-01-20T13:22
распространение коронавируса
москва
экономика
сергей собянин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пессимистические прогнозы на фоне пандемии не подтвердились, экономика столицы справляется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Много было всяких пессимистических прогнозов о том, чтобы пандемия, экономика Москвы не справится с этими вызовами, будут серьёзные проблемы в социально-экономической сфере и так далее. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к тем условиям непростым, в которых мы работаем. Практически по всем показателям мы ушли в плюс не только к 2020 году тяжёлому, но и к 2019, базовому году, причём по ряду показателей очень даже прилично: инвестиции выросли на 12 процентов, строительство ‒ на 23 процента, промышленное производство ‒ на 28 процентов. Совершенно очевидно, что это не просто какие-то колебания, а реальный рост экономики города", - сказал Собянин.Он отметил, что была сложная история, связанная с общепитом, торговлей, с услугами, но торговля тоже осталась в большом плюсе."Даже гостиничный бизнес, за который мы в 2020 году опасались просто, что он не выдержит, ‒ уже в 2021 году мы видим, что он практически на уровне 2019 года стал работать, потому что внутренний туризм оживился, из других регионов стали больше приезжать, это как-то компенсировало ситуацию", - добавил мэр.
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москва, экономика, сергей собянин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:04 20.01.2022 (обновлено: 13:22 20.01.2022)
 
Пессимистические прогнозы на фоне пандемии не подтвердились, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: экономика справляется с COVID-19, пессимистические прогнозы не сбылись

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пессимистические прогнозы на фоне пандемии не подтвердились, экономика столицы справляется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Много было всяких пессимистических прогнозов о том, чтобы пандемия, экономика Москвы не справится с этими вызовами, будут серьёзные проблемы в социально-экономической сфере и так далее. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к тем условиям непростым, в которых мы работаем. Практически по всем показателям мы ушли в плюс не только к 2020 году тяжёлому, но и к 2019, базовому году, причём по ряду показателей очень даже прилично: инвестиции выросли на 12 процентов, строительство ‒ на 23 процента, промышленное производство ‒ на 28 процентов. Совершенно очевидно, что это не просто какие-то колебания, а реальный рост экономики города", - сказал Собянин.
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Он отметил, что была сложная история, связанная с общепитом, торговлей, с услугами, но торговля тоже осталась в большом плюсе.
"Даже гостиничный бизнес, за который мы в 2020 году опасались просто, что он не выдержит, ‒ уже в 2021 году мы видим, что он практически на уровне 2019 года стал работать, потому что внутренний туризм оживился, из других регионов стали больше приезжать, это как-то компенсировало ситуацию", - добавил мэр.
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