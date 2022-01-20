На Украине заявили о вспышке COVID-19
Минздрав Украины заявил о новой вспышке COVID-19, самая сложная ситуация на западе страны
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в мобильном госпитале для пациентов с COVID-19 на Украине
Медицинский работник в мобильном госпитале для пациентов с COVID-19 на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Вспышка коронавируса началась на Украине, самая сложная ситуация в западной части страны, заявил в четверг министр здравоохранения Виктор Ляшко.
На Украине в последнее время растет уровень заболеваемости коронавирусом. За сутки 19 января в стране зафиксировали почти 18,5 тысячи случаев COVID-19.
"На Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки - западная Украина. Наиболее сложная эпидситуация в Ивано-Франковской области", - цитирует Ляшко агентство "РБК-Украина".
По его словам, негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. "В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев", - добавил министр.
Ранее украинское правительство продлило "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 марта. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Сейчас на Украине семь областей, преимущественно западных, находятся в "оранжевой" зоне, остальные - в "желтой".