https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768701768.html

На Украине заявили о вспышке COVID-19

На Украине заявили о вспышке COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

На Украине заявили о вспышке COVID-19

Вспышка коронавируса началась на Украине, самая сложная ситуация в западной части страны, заявил в четверг министр здравоохранения Виктор Ляшко. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:11

2022-01-20T12:11

2022-01-20T12:11

распространение коронавируса

в мире

украина

коронавирус covid-19

виктор ляшко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600839389_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_239f0c4a339db75cfa7ee1d17665c892.jpg

КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Вспышка коронавируса началась на Украине, самая сложная ситуация в западной части страны, заявил в четверг министр здравоохранения Виктор Ляшко.На Украине в последнее время растет уровень заболеваемости коронавирусом. За сутки 19 января в стране зафиксировали почти 18,5 тысячи случаев COVID-19.По его словам, негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. "В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев", - добавил министр.Ранее украинское правительство продлило "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 марта. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Сейчас на Украине семь областей, преимущественно западных, находятся в "оранжевой" зоне, остальные - в "желтой".

https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, коронавирус covid-19, виктор ляшко