https://ria.ru/20220120/konfrontatsiya-1768688909.html

США не готовы к военной конфронтации с Россией, заявили в Госдуме

США не готовы к военной конфронтации с Россией, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.01.2022

США не готовы к военной конфронтации с Россией, заявили в Госдуме

США к военной конфронтации с Россией не готовы, они привыкли "нападать стаей" на заведомо более слабого противника, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне, РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:06

2022-01-20T11:06

2022-01-20T11:58

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США к военной конфронтации с Россией не готовы, они привыкли "нападать стаей" на заведомо более слабого противника, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне, первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин ("Единая Россия"), комментируя заявления американского президента Джо Байдена по российской тематике."К военной конфронтации с Россией США не готовы. Они привыкли нападать стаей на заведомо более слабого противника. Все это - просто психическая атака, как в фильме "Чапаев". И мы даже не можем сказать - "красиво идут, интеллигенция". Потому что западные элиты лгут и совершают неэтичные поступки на каждом шагу, хотя парадоксально пытаются учить нас тому, что есть правда. От обещания не расширять НАТО на Восток до разорванного соглашения по урегулированию украинского кризиса, по которым стояли подписи европейских лидеров. Все и не перечислишь", - сообщил Саблин РИА Новости.Также он напомнил об отношении представителей властей США к холодной войне."В 1992 году директор ЦРУ (в 1991 – 1993 годах Роберт) Гейтс прошел строевым шагом по Красной площади. А потом объяснил журналистам: это мой одиночный "парад победы". Они не сомневались в своей победе после крушения Союза, но недооценили Россию, то, что они сами со страхом и, мягко говоря, нелюбовью называют загадочной русской душой. Мы дошли до той точки, когда отступать некуда. И прямо заявили об этом. Истерика западных политиков и СМИ вызвана там, что они впервые испугались и не понимают, что происходит. Отсюда эти торгашеские рассуждения про придуманные ими вторжения на Украину - значительное вторжение, незначительное вторжение", - продолжил парламентарий.Также он напомнил о словах Байдена про то, что президент РФ Владимир Путин должен выбрать подход к отношениям с Западом - конфронтацию или дипломатию."Конечно, дипломатия. Но не та дипломатия вечного угодливого "да", единственная, на которую они согласны и к которой привыкли в лихие 90-е… Что касается конфронтации - нас опять пугают адскими санкциями. Кстати, сама их терминология говорит о том, кто с силами ада, кто на стороне добра. Нас этим не запугаешь", - добавил Саблин.Ранее Байден заявил, что Россия никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае. Кроме того, американский лидер не исключил проработки требования России к США не размещать стратегическое вооружение на Украине, но заявил, что США могут применить против России киберсредства, а не вводить полномасштабные санкции, если решат, что та причастна к хакерским атакам против Украины.

https://ria.ru/20220116/ukraina-1768114186.html

https://ria.ru/20220120/provokatsii-1768684701.html

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в мире, сша, госдума рф, россия