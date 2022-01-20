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Cosmos Hotel Group построит премиальный комплекс отдыха на берегу Байкала
Cosmos Hotel Group построит премиальный комплекс отдыха на берегу Байкала - РИА Новости, 20.01.2022
Cosmos Hotel Group построит премиальный комплекс отдыха на берегу Байкала
"Президент Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") Александр Швейн подписал соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T20:57
2022-01-20T20:57
2022-01-20T20:56
новости компаний - экономика
афк "система"
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Президент Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") Александр Швейн подписал соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне, компания построит премиальный комплекс отдыха на восточном побережье Байкала, сообщили в пресс-службе "Системы"."Президент Cosmos Hotel Group (входит в Группу АФК "Система") Александр Швейн, председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов и генеральный директор АО "Особая экономическая зона "Байкальская гавань" Максим Шарипов подписали соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне, созданной на территории муниципального образования "Прибайкальский район", - говорится в сообщении.Предмет соглашения - реализация инвестиционного проекта "Строительство Природно-оздоровительного комплекса 5* под брендом Cosmos Collection на участке "Бухта Безымянная" в ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань" на восточном побережье озера Байкал. Проект направлен на развитие туризма на Байкале, увеличение привлекательности региона. Отмечается, что на всех этапах разработки проектов компания руководствуется принципами ESG и бережно относится к окружающей среде.Планируемый объем инвестиций в проект составит 11 миллиардов рублей и будет профинансирован из собственных средств Cosmos Hotel Group и партнеров, а также привлекаемых кредитов. Реализация проекта планируется в несколько этапов: первая очередь будет открыта до 1 апреля 2024 года, вторая и третья – до конца 2027 года.Общая площадь строительных объектов превысит 50 тысяч квадратных метров, а площадь участка - 382 гектара. В проект входит строительство гостиницы на 100 номеров категории 5*, а также дуплексов и коттеджей, глэмпинга, СПА-центра, конгресс-холла, клиники тибетской медицины, физкультурно-оздоровительного комплекса, банного комплекса и эко-парка. В основе концепции - синергия рекреационного туризма и развитой инфраструктуры профессиональной медицины."Проект носит уникальный характер не только для нашей компании, но и для Республики Бурятия и России в целом. Cosmos Collection Baikal Resort объединит в себе лучшие практики Cosmos HG в части премиальных загородных курортов, уникальности месторасположения и медицины" - сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн, слова которого приводит пресс-служба.
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новости компаний - экономика, афк "система"
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
"Президент Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система")
Александр Швейн подписал соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне, компания построит премиальный комплекс отдыха на восточном побережье Байкала
, сообщили в пресс-службе "Системы".
"Президент Cosmos Hotel Group (входит в Группу АФК "Система") Александр Швейн, председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов
и генеральный директор АО "Особая экономическая зона
"Байкальская гавань" Максим Шарипов подписали соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне, созданной на территории муниципального образования "Прибайкальский район", - говорится в сообщении.
Предмет соглашения - реализация инвестиционного проекта "Строительство Природно-оздоровительного комплекса 5* под брендом Cosmos Collection на участке "Бухта Безымянная" в ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань" на восточном побережье озера Байкал. Проект направлен на развитие туризма на Байкале, увеличение привлекательности региона. Отмечается, что на всех этапах разработки проектов компания руководствуется принципами ESG и бережно относится к окружающей среде.
Планируемый объем инвестиций в проект составит 11 миллиардов рублей и будет профинансирован из собственных средств Cosmos Hotel Group и партнеров, а также привлекаемых кредитов. Реализация проекта планируется в несколько этапов: первая очередь будет открыта до 1 апреля 2024 года, вторая и третья – до конца 2027 года.
Общая площадь строительных объектов превысит 50 тысяч квадратных метров, а площадь участка - 382 гектара. В проект входит строительство гостиницы на 100 номеров категории 5*, а также дуплексов и коттеджей, глэмпинга, СПА-центра, конгресс-холла, клиники тибетской медицины, физкультурно-оздоровительного комплекса, банного комплекса и эко-парка. В основе концепции - синергия рекреационного туризма и развитой инфраструктуры профессиональной медицины.
"Проект носит уникальный характер не только для нашей компании, но и для Республики Бурятия
и России
в целом. Cosmos Collection Baikal Resort объединит в себе лучшие практики Cosmos HG в части премиальных загородных курортов, уникальности месторасположения и медицины" - сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн, слова которого приводит пресс-служба.