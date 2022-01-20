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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/klychkov-1768670845.html
Орловский губернатор повторно заболел COVID-19
Орловский губернатор повторно заболел COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
Орловский губернатор повторно заболел COVID-19
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заболел коронавирусом, однако после вакцинации переносит заболевание легче, сообщил он на своей... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:32
2022-01-20T09:52
распространение коронавируса
общество
орловская область
андрей клычков
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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БРЯНСК, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заболел коронавирусом, однако после вакцинации переносит заболевание легче, сообщил он на своей странице в Instagram."Ближайшее время проведу на самоизоляции дома, заболел коронавирусом. После вакцинации вирус переносится значительно легче. Есть небольшая температура, но в целом чувствую себя хорошо", - сказал он в ходе прямого эфира.По его словам, у всей его семьи, кроме старших двух сыновей, положительный тест на COVID. Вся семья находится дома на изоляции, в результате вакцинации заболевание переносится в достаточно лёгкой форме. Сам губернатор продолжает дистанционно работать.В октябре 2020 года Клычков также сообщал, что вместе с семьёй переболели коронавирусом.Губернатор Орловской области стал третьим главой региона, повторно заразившимся коронавирусом. Кроме него дважды сообщали о болезни губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава Кемеровской области Сергей Цивилев.
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общество, орловская область, андрей клычков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:32 20.01.2022 (обновлено: 09:52 20.01.2022)
 
Орловский губернатор повторно заболел COVID-19

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заболел COVID-19

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
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БРЯНСК, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заболел коронавирусом, однако после вакцинации переносит заболевание легче, сообщил он на своей странице в Instagram.
"Ближайшее время проведу на самоизоляции дома, заболел коронавирусом. После вакцинации вирус переносится значительно легче. Есть небольшая температура, но в целом чувствую себя хорошо", - сказал он в ходе прямого эфира.
По его словам, у всей его семьи, кроме старших двух сыновей, положительный тест на COVID. Вся семья находится дома на изоляции, в результате вакцинации заболевание переносится в достаточно лёгкой форме. Сам губернатор продолжает дистанционно работать.
В октябре 2020 года Клычков также сообщал, что вместе с семьёй переболели коронавирусом.
Губернатор Орловской области стал третьим главой региона, повторно заразившимся коронавирусом. Кроме него дважды сообщали о болезни губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава Кемеровской области Сергей Цивилев.
 
Распространение коронавирусаОбществоОрловская областьАндрей КлычковЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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