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Орловский губернатор повторно заболел COVID-19
Орловский губернатор повторно заболел COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
Орловский губернатор повторно заболел COVID-19
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заболел коронавирусом, однако после вакцинации переносит заболевание легче, сообщил он на своей... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:32
2022-01-20T09:32
2022-01-20T09:52
распространение коронавируса
общество
орловская область
андрей клычков
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БРЯНСК, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заболел коронавирусом, однако после вакцинации переносит заболевание легче, сообщил он на своей странице в Instagram."Ближайшее время проведу на самоизоляции дома, заболел коронавирусом. После вакцинации вирус переносится значительно легче. Есть небольшая температура, но в целом чувствую себя хорошо", - сказал он в ходе прямого эфира.По его словам, у всей его семьи, кроме старших двух сыновей, положительный тест на COVID. Вся семья находится дома на изоляции, в результате вакцинации заболевание переносится в достаточно лёгкой форме. Сам губернатор продолжает дистанционно работать.В октябре 2020 года Клычков также сообщал, что вместе с семьёй переболели коронавирусом.Губернатор Орловской области стал третьим главой региона, повторно заразившимся коронавирусом. Кроме него дважды сообщали о болезни губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава Кемеровской области Сергей Цивилев.
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общество, орловская область, андрей клычков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:32 20.01.2022 (обновлено: 09:52 20.01.2022)
Орловский губернатор повторно заболел COVID-19
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заболел COVID-19