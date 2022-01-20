https://ria.ru/20220120/klychkov-1768670845.html

Орловский губернатор повторно заболел COVID-19

Орловский губернатор повторно заболел COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

Орловский губернатор повторно заболел COVID-19

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заболел коронавирусом, однако после вакцинации переносит заболевание легче, сообщил он на своей... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:32

2022-01-20T09:32

2022-01-20T09:52

распространение коронавируса

общество

орловская область

андрей клычков

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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БРЯНСК, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заболел коронавирусом, однако после вакцинации переносит заболевание легче, сообщил он на своей странице в Instagram."Ближайшее время проведу на самоизоляции дома, заболел коронавирусом. После вакцинации вирус переносится значительно легче. Есть небольшая температура, но в целом чувствую себя хорошо", - сказал он в ходе прямого эфира.По его словам, у всей его семьи, кроме старших двух сыновей, положительный тест на COVID. Вся семья находится дома на изоляции, в результате вакцинации заболевание переносится в достаточно лёгкой форме. Сам губернатор продолжает дистанционно работать.В октябре 2020 года Клычков также сообщал, что вместе с семьёй переболели коронавирусом.Губернатор Орловской области стал третьим главой региона, повторно заразившимся коронавирусом. Кроме него дважды сообщали о болезни губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

орловская область

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