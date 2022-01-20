https://ria.ru/20220120/klip-1768571325.html
Участники Scorpions признаются в любви року в клипе на "Rock Believer"
Участники Scorpions признаются в любви року в клипе на "Rock Believer" - РИА Новости, 20.01.2022
Участники Scorpions признаются в любви року в клипе на "Rock Believer"
Участники немецкой рок-группы Scorpions разместили на YouTube музыкальное видео на заглавный трек "Rock Believer" из грядущего одноименного альбома. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T02:17
2022-01-20T02:17
2022-01-20T02:17
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Участники немецкой рок-группы Scorpions разместили на YouTube музыкальное видео на заглавный трек "Rock Believer" из грядущего одноименного альбома.Клип сняли Йорн Хейтманн и Хинрих Пфлюг. Ролик, как и песня, — это своеобразная ода року. В видео вошли как новые кадры с музыкантами, так и архивные записи со стадионных концертов и даже детские фотографии. В комментариях под видео многие пользователи поддержали рокеров и написали, что у них получилась очередная "великолепная" работа. "Легенды!", "Так держать", — отметили они. Цифровой релиз альбома "Rock Believer" состоится 25 февраля. Он станет 19-м по счету в дискографии музыкантов.
https://ria.ru/20220113/trek-1767451948.html
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РИА Новости
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youtube, scorpions, новости культуры, музыка
Участники Scorpions признаются в любви року в клипе на "Rock Believer"
Участники Scorpions признаются в любви року в клипе на "Rock Believer"
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Участники немецкой рок-группы Scorpions разместили на YouTube музыкальное видео на заглавный трек "Rock Believer" из грядущего одноименного альбома.
Клип сняли Йорн Хейтманн и Хинрих Пфлюг. Ролик, как и песня, — это своеобразная ода року. В видео вошли как новые кадры с музыкантами, так и архивные записи со стадионных концертов и даже детские фотографии.
"На протяжении многих лет мы слышали, как люди говорили, что рок мертв. И тем не менее, миллионы по всему миру все еще верят в рок и доказывают, что остальные ошибаются. Наши фанаты — лучшие", — комментировал песню "Rock Believer" вокалист и гитарист Scorpions Клаус Майне.
В комментариях под видео многие пользователи поддержали рокеров и написали, что у них получилась очередная "великолепная" работа. "Легенды!", "Так держать", — отметили они.
Цифровой релиз альбома "Rock Believer" состоится 25 февраля. Он станет 19-м по счету в дискографии музыкантов.