https://ria.ru/20220120/kitay-1768778534.html

Китай выступил против любых официальных контактов США и Тайваня

Китай выступил против любых официальных контактов США и Тайваня - РИА Новости, 20.01.2022

Китай выступил против любых официальных контактов США и Тайваня

Китай выступает решительно против любой формы официальных контактов между США и Тайванем, заявила на пресс-конференции в четверг официальный представитель... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:30

2022-01-20T17:30

2022-01-20T17:30

в мире

сша

сальвадор

гоминьдан

панама

сиомара кастро

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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Китай выступает решительно против любой формы официальных контактов между США и Тайванем, заявила на пресс-конференции в четверг официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, комментируя предстоящую поездку заместителя главы администрации Тайваня Уильяма Лая (Лай Циндэ) в Гондурас с остановкой на территории США.Ранее официальный представитель тайваньской администрации Чжан Дуньхань сообщил, что тайваньская делегация во главе с Уильямом Лаем совершит на следующей неделе визит в Гондурас для участия в церемонии инаугурации президента республики Сиомары Кастро. По пути в Гондурас делегация намерена сделать остановки на территории США и провести контакты с американскими официальными лицами в формате видеоконференций."Так называемая "транзитная" остановка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня на территории США для установления контакта с местными властями - очередная уловка администрации острова, чтобы добиться отделения. Но никакие ухищрения и уловки не изменят того факта, что в мире есть лишь один Китай, и Тайвань является его частью," - сказала Чжу Фэнлянь.Она также добавила, что китайская сторона выступает решительно против любых контактов между США и властями острова. "Мы настаиваем на том, чтобы США следовали принципу "одного Китая" и не посылали ложных сигналов силам, выступающим за отделение Тайваня," - заявила Чжу Фэнлянь.По ее словам, поддержка Тайваня в его стремлении к "независимости" может еще сильнее дестабилизировать обстановку в Тайваньском проливе и приведет к тому, что остров "подорвется на собственной мине".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Гондурас остается в числе 14 стран, которые имеют официальные связи с Тайванем, с остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше их было больше, но в последние годы многие страны приняли решение разорвать дипломатические связи с Тайванем, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова и, с недавнего времени, Никарагуа.

https://ria.ru/20220116/kitay-1767999890.html

https://ria.ru/20220120/kitay-1768668374.html

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сальвадор

панама

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в мире, сша, сальвадор, гоминьдан, панама, сиомара кастро