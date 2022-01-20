https://ria.ru/20220120/kitay-1768724432.html

В Минкоммерции КНР назвали условие восстановления глобальной экономики

В Минкоммерции КНР назвали условие восстановления глобальной экономики - РИА Новости, 20.01.2022

В Минкоммерции КНР назвали условие восстановления глобальной экономики

Отмена дополнительных торговых пошлин на ряд товаров КНР, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом, будет способствовать восстановлению глобальной РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:49

2022-01-20T13:49

2022-01-20T13:49

сша

вашингтон (город)

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джо байден

дональд трамп

министерство коммерции кнр

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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Отмена дополнительных торговых пошлин на ряд товаров КНР, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом, будет способствовать восстановлению глобальной экономики, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.Президент США Джо Байден ранее заявил, что США пока не готовы к отмене торговых пошлин в отношении Китая. Он также отметил, что его администрация продолжает работать над этим вопросом, но ответ на него все еще остается неопределенным."Отмена дополнительных пошлин отвечает фундаментальным интересам китайских и американских потребителей и производителей," - отметила Шу Цзюэтин.Она также добавила, что отмена пошлин "пойдет на пользу всему миру" и "будет способствовать восстановлению мировой экономики".США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов.Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, а еще 35-40 миллиардов за два года Китай должен потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому знаменателю".В декабре минкоммерции КНР заявило, что за два года действия первой фазы договора Китай приложил немало усилий для преодоления экономических последствий пандемии, чтобы соблюсти все двусторонние договоренности. В Пекине выразили надежду, что США сделают все необходимое для создания благоприятных условий для дальнейшего расширения двусторонней торговли.

https://ria.ru/20220120/kitay-1768668374.html

https://ria.ru/20220113/plan-1767664316.html

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вашингтон (город)

китай

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сша, вашингтон (город), китай, джо байден, дональд трамп, министерство коммерции кнр