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В Минкоммерции КНР назвали условие восстановления глобальной экономики
В Минкоммерции КНР назвали условие восстановления глобальной экономики - РИА Новости, 20.01.2022
В Минкоммерции КНР назвали условие восстановления глобальной экономики
Отмена дополнительных торговых пошлин на ряд товаров КНР, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом, будет способствовать восстановлению глобальной РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:49
2022-01-20T13:49
сша
вашингтон (город)
китай
джо байден
дональд трамп
министерство коммерции кнр
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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Отмена дополнительных торговых пошлин на ряд товаров КНР, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом, будет способствовать восстановлению глобальной экономики, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.Президент США Джо Байден ранее заявил, что США пока не готовы к отмене торговых пошлин в отношении Китая. Он также отметил, что его администрация продолжает работать над этим вопросом, но ответ на него все еще остается неопределенным."Отмена дополнительных пошлин отвечает фундаментальным интересам китайских и американских потребителей и производителей," - отметила Шу Цзюэтин.Она также добавила, что отмена пошлин "пойдет на пользу всему миру" и "будет способствовать восстановлению мировой экономики".США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов.Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, а еще 35-40 миллиардов за два года Китай должен потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому знаменателю".В декабре минкоммерции КНР заявило, что за два года действия первой фазы договора Китай приложил немало усилий для преодоления экономических последствий пандемии, чтобы соблюсти все двусторонние договоренности. В Пекине выразили надежду, что США сделают все необходимое для создания благоприятных условий для дальнейшего расширения двусторонней торговли.
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вашингтон (город)
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сша, вашингтон (город), китай, джо байден, дональд трамп, министерство коммерции кнр
13:49 20.01.2022
 
В Минкоммерции КНР назвали условие восстановления глобальной экономики

Минкоммерции КНР: США должны отменить пошлины для восстановления глобальной экономики

© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Артур Александров
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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Отмена дополнительных торговых пошлин на ряд товаров КНР, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом, будет способствовать восстановлению глобальной экономики, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что США пока не готовы к отмене торговых пошлин в отношении Китая. Он также отметил, что его администрация продолжает работать над этим вопросом, но ответ на него все еще остается неопределенным.
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"Отмена дополнительных пошлин отвечает фундаментальным интересам китайских и американских потребителей и производителей," - отметила Шу Цзюэтин.
Она также добавила, что отмена пошлин "пойдет на пользу всему миру" и "будет способствовать восстановлению мировой экономики".
США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов.
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Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, а еще 35-40 миллиардов за два года Китай должен потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому знаменателю".
В декабре минкоммерции КНР заявило, что за два года действия первой фазы договора Китай приложил немало усилий для преодоления экономических последствий пандемии, чтобы соблюсти все двусторонние договоренности. В Пекине выразили надежду, что США сделают все необходимое для создания благоприятных условий для дальнейшего расширения двусторонней торговли.
 
СШАВашингтон (город)КитайДжо БайденДональд ТрампМинистерство коммерции КНР
 
 
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