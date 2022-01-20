https://ria.ru/20220120/kitay-1768668374.html

В Китае обвинили США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша

В Китае обвинили США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша - РИА Новости, 20.01.2022

В Китае обвинили США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша

Американский ракетный эсминец USS Benfold без разрешения вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Китай... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:14

2022-01-20T09:14

2022-01-20T09:14

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ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Американский ракетный эсминец USS Benfold без разрешения вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, Пекин призывает Вашингтон прекратить подобные провокации, заявил в четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли."Ракетный эсминец США USS Benford 20 января незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) без разрешения китайского правительства", - говорится в заявлении Тянь Цзюньли в WeChat.Он отметил, что группировка ВМС НОАК Южной зоны боевого командования сопроводила американский корабль и сделала ему предупреждение о необходимости покинуть соответствующий район.По его словам, действия американской стороны серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, а также стали доказательством того, что США стремятся к милитаризации Южно-Китайского моря."Факты в полной мере доказали, что США являются чистопробным создателем рисков в области безопасности в Южно-Китайском море, а также "крупнейшим разрушителем" мира и стабильности в Южно-Китайском море", - указал он, подчеркнув, что Пекин требует от США "немедленно прекратить подобные провокационные действия", иначе они будут ответственны за серьезные последствия.Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20220118/ucheniya-1768369758.html

https://ria.ru/20211228/nato-1765821235.html

филиппины

сша

малайзия

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в мире, филиппины, сша, малайзия, постоянная палата третейского суда, народно-освободительная армия китая, wechat