В Китае обвинили США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
В Минобороны Китая обвинили эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
© Фото : U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. LewisАмериканский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии
Американский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии. Архивное фото
ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Американский ракетный эсминец USS Benfold без разрешения вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, Пекин призывает Вашингтон прекратить подобные провокации, заявил в четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.
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Он отметил, что группировка ВМС НОАК Южной зоны боевого командования сопроводила американский корабль и сделала ему предупреждение о необходимости покинуть соответствующий район.
По его словам, действия американской стороны серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, а также стали доказательством того, что США стремятся к милитаризации Южно-Китайского моря.
"Факты в полной мере доказали, что США являются чистопробным создателем рисков в области безопасности в Южно-Китайском море, а также "крупнейшим разрушителем" мира и стабильности в Южно-Китайском море", - указал он, подчеркнув, что Пекин требует от США "немедленно прекратить подобные провокационные действия", иначе они будут ответственны за серьезные последствия.
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Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.