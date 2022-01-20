https://ria.ru/20220120/kipr-1768703108.html

Кипр изменит эпидемический статус некоторых стран

Кипр изменит эпидемический статус некоторых стран - РИА Новости, 20.01.2022

Кипр изменит эпидемический статус некоторых стран

Кипр изменит классификацию стран по степени эпидемического риска с 1 марта, вместо четырех категорий будет три: зеленая, красная и серая. Об этом сообщило... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:02

2022-01-20T14:02

2022-01-20T14:02

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АФИНЫ, 20 янв — РИА Новости. Кипр изменит классификацию стран по степени эпидемического риска с 1 марта, вместо четырех категорий будет три: зеленая, красная и серая. Об этом сообщило правительственное бюро печати и информации.До этого страны делили по принципу светофора на "зеленую", "оранжевую" или "красную" в соответствии с классификацией Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Также была "серая" категория: из таких стран въезд был только по специальному разрешению и с последующим пребыванием на двухнедельном карантине.Теперь "оранжевая" категория ECDC соответствует зеленому цветовому коду на Кипре, а "красная" и "темно-красная" — красному.Привитые или переболевшие пассажиры, независимо от национальности и страны отправления, освобождаются от требования предъявлять отрицательный результат теста, проходить на самоизоляцию или карантин. Они обязаны иметь при себе действующий сертификат вакцинации или справку о выздоровлении.Путешественники в возрасте 18 лет и старше также должны сделать третью бустерную прививку в случае двухкомпонентной вакцины или вторую дозу в случае однокомпонентной, если после иммунизации прошло более девяти месяцев.Непривитые и непереболевшие туристы, независимо от гражданства, смогут въехать в Кипр из любой страны только при выполнении ряда условий. Пассажиры из государств красного списка, помимо одного из этих тестов, должны пройти платную ПЦР-диагностику по прибытии в аэропорты Кипра. Уточняется, что к этой категории относится и Россия.Невакцинированным путешественникам в возрасте старше шести лет из "зеленых" стран потребуется сделать ПЦР за 72 часа до отправления или экспресс-тест на антиген в течение 24 часов до вылета.Кроме того, со 180 до 90 дней уменьшается срок действия сертификата о выздоровлении. Это изменение вступит в силу 31 января 2022 года и коснется всех владельцев документов, независимо от того, получили ли они его до этой даты или после нее.

https://ria.ru/20220113/kipr-1767644248.html

https://ria.ru/20211107/kipr-1757497932.html

https://ria.ru/20220120/voz-1768685865.html

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