Нидерланды предложили помочь Украине бороться с "кибератаками из России"
Правящие партии Нидерландов предложили помочь Украине бороться с "кибератаками из России"
Флаг Нидерландов
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Правящие партии Нидерландов - "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) и партия "Демократы 66" (D66) - предлагают отправить специальную группу по кибератакам на Украину для помощи в борьбе с хакерскими атаками якобы из России, сообщает RTL Nieuws.
Отмечается, что такое предложение вызвано нарастающей напряженностью между Россией и Украиной.
"Я бы предпочел, чтобы Нидерланды направили оперативную группу по кибератакам, чтобы гарантировать защищенность цифровой инфраструктуры Украины от российских хакерских атак", - заявил парламентарий от партии "Демократы 66" Шурд Шурдсма. Он добавил, что речь идет о "превосходной" технической помощи, которую могут оказать Нидерланды.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов. По его словам, "Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам". Песков подчеркнул, что Москве известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это "очередное бездоказательное обвинение" в адрес РФ. Он добавил, что "мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране".
По словам депутата "Народной партии за свободу и демократию" Рубена Брекелманса, поддержка Киеву в киберсфере является хорошей идеей. "Если Украина попросит, мы, безусловно, сможем ей помочь в этой сфере", - сказал он.
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Брекелманс считает, что конфронтация между Россией и Украиной может иметь последствия и для Нидерландов в виде потоков беженцев и напряженности в восточной Европе.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава МИД страны Вопке Хукстра посетят Украину в "ближайшее время" в связи с напряжённой ситуацией между РФ и Украиной.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.