https://ria.ru/20220120/kiberataki-1768721575.html

Нидерланды предложили помочь Украине бороться с "кибератаками из России"

Нидерланды предложили помочь Украине бороться с "кибератаками из России" - РИА Новости, 20.01.2022

Нидерланды предложили помочь Украине бороться с "кибератаками из России"

Правящие партии Нидерландов - "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) и партия "Демократы 66" (D66) - предлагают отправить специальную группу по... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:40

2022-01-20T13:40

2022-01-20T13:40

в мире

украина

нидерланды

европа

марк рютте

кибербезопасность

кибератаки

восточная европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:253:3071:1980_1920x0_80_0_0_6fe7ed45ace1b0500a7723b6f56ee6c5.jpg

ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Правящие партии Нидерландов - "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) и партия "Демократы 66" (D66) - предлагают отправить специальную группу по кибератакам на Украину для помощи в борьбе с хакерскими атаками якобы из России, сообщает RTL Nieuws.Отмечается, что такое предложение вызвано нарастающей напряженностью между Россией и Украиной."Я бы предпочел, чтобы Нидерланды направили оперативную группу по кибератакам, чтобы гарантировать защищенность цифровой инфраструктуры Украины от российских хакерских атак", - заявил парламентарий от партии "Демократы 66" Шурд Шурдсма. Он добавил, что речь идет о "превосходной" технической помощи, которую могут оказать Нидерланды.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов. По его словам, "Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам". Песков подчеркнул, что Москве известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это "очередное бездоказательное обвинение" в адрес РФ. Он добавил, что "мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране".По словам депутата "Народной партии за свободу и демократию" Рубена Брекелманса, поддержка Киеву в киберсфере является хорошей идеей. "Если Украина попросит, мы, безусловно, сможем ей помочь в этой сфере", - сказал он.Брекелманс считает, что конфронтация между Россией и Украиной может иметь последствия и для Нидерландов в виде потоков беженцев и напряженности в восточной Европе.Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава МИД страны Вопке Хукстра посетят Украину в "ближайшее время" в связи с напряжённой ситуацией между РФ и Украиной.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220115/khakery-1768030319.html

https://ria.ru/20220115/ataka-1767944408.html

https://ria.ru/20220114/khakery-1767868778.html

украина

нидерланды

европа

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нидерланды, европа, марк рютте, кибербезопасность, кибератаки, восточная европа, россия