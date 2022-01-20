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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220120/khotinenko-1768683857.html
Путин поздравил Хотиненко с 70-летием
Путин поздравил Хотиненко с 70-летием - РИА Новости, 20.01.2022
Путин поздравил Хотиненко с 70-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера Владимира Хотиненко, отметив, что его творческие работы заслужили признание своими творческими РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:47
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культура
общество
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владимир хотиненко
новости культуры
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера Владимира Хотиненко, отметив, что его творческие работы заслужили признание своими творческими решениями, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Владимиру Хотиненко 20 января исполнилось 70 лет.Владимир Хотиненко – кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. В 2010 году удостоился звания народного артиста РФ. Известен по историческим фильмам "72 метра", "1612: Хроники смутного времени", "Поп", снял мини-сериал "Достоевский" и экранизировал роман "Бесы". Является заведующим кафедрой режиссуры во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК). С 1999 года совместно с П. К. Финном и В. А. Фенченко руководит мастерской режиссуры игрового фильма на Высших курсах сценаристов и режиссёров. В 2020 году получил орден Почета.
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общество, владимир путин, владимир хотиненко, новости культуры, россия
10:47 20.01.2022 (обновлено: 11:01 20.01.2022)
 
Путин поздравил Хотиненко с 70-летием

Президент Путин поздравил кинорежиссера Владимира Хотиненко с 70-летием

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКинорежиссёр Владимир Хотиненко перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Кинорежиссёр Владимир Хотиненко перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кинорежиссёр Владимир Хотиненко перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера Владимира Хотиненко, отметив, что его творческие работы заслужили признание своими творческими решениями, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Владимиру Хотиненко 20 января исполнилось 70 лет.

"Вас по праву считают ярким представителем кинематографического сообщества страны. Ваши режиссерские работы всегда интересны и талантливы. Они заслужили признание зрителей глубоким содержанием, творческими решениями и замечательными актёрскими ансамблями. И, конечно, отмечу педагогическую, наставническую деятельность, которой вы уделяете большое внимание, искреннюю заботу о сохранении и развитии лучших традиций отечественной культуры", - говорится в сообщении.

Владимир Хотиненко – кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. В 2010 году удостоился звания народного артиста РФ. Известен по историческим фильмам "72 метра", "1612: Хроники смутного времени", "Поп", снял мини-сериал "Достоевский" и экранизировал роман "Бесы". Является заведующим кафедрой режиссуры во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК). С 1999 года совместно с П. К. Финном и В. А. Фенченко руководит мастерской режиссуры игрового фильма на Высших курсах сценаристов и режиссёров. В 2020 году получил орден Почета.
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