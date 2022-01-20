https://ria.ru/20220120/khotinenko-1768683857.html

Путин поздравил Хотиненко с 70-летием

Путин поздравил Хотиненко с 70-летием - РИА Новости, 20.01.2022

Путин поздравил Хотиненко с 70-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера Владимира Хотиненко, отметив, что его творческие работы заслужили признание своими творческими РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:47

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера Владимира Хотиненко, отметив, что его творческие работы заслужили признание своими творческими решениями, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Владимиру Хотиненко 20 января исполнилось 70 лет.Владимир Хотиненко – кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. В 2010 году удостоился звания народного артиста РФ. Известен по историческим фильмам "72 метра", "1612: Хроники смутного времени", "Поп", снял мини-сериал "Достоевский" и экранизировал роман "Бесы". Является заведующим кафедрой режиссуры во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК). С 1999 года совместно с П. К. Финном и В. А. Фенченко руководит мастерской режиссуры игрового фильма на Высших курсах сценаристов и режиссёров. В 2020 году получил орден Почета.

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общество, владимир путин, владимир хотиненко, новости культуры, россия