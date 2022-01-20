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Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста
Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста - РИА Новости, 20.01.2022
Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста
Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую и отвергающую отрицание Холокоста как исторического события, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:53
2022-01-20T18:58
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ООН, 20 янв – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую и отвергающую отрицание Холокоста как исторического события, передает корреспондент РИА Новости.Соавторами резолюции выступили более 60 стран – в их числе Израиль, США, Великобритания, Франция, Германия, Украина, Грузия. Резолюция принята без голосования.Согласно тексту резолюции, Генассамблея "отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события". ГА ООН "настоятельно призывает все государства-члены безоговорочно отвергать любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события или любое искажение его истории и любые действия, совершаемые с этой целью".Генассамблея выражает признательность странам, которые способствуют сохранению мест, использовавшихся в качестве нацистских лагерей смерти. Авторы резолюции призывают государства разрабатывать просветительские программы, "благодаря которым уроки Холокоста останутся в памяти будущих поколений".ГА ООН также настоятельно призывает государства и компании, владеющие социальными сетями, активно принимать меры с целью противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий для распространения материалов в целях пропаганды антисемитизма, отрицания Холокоста и искажения его истории.
https://ria.ru/20220119/kholokost-1768621449.html
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон
18:53 20.01.2022 (обновлено: 18:58 20.01.2022)
 
Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста

ГА ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста как исторического события

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
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ООН, 20 янв – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую и отвергающую отрицание Холокоста как исторического события, передает корреспондент РИА Новости.
Соавторами резолюции выступили более 60 стран – в их числе Израиль, США, Великобритания, Франция, Германия, Украина, Грузия. Резолюция принята без голосования.
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Согласно тексту резолюции, Генассамблея "отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события". ГА ООН "настоятельно призывает все государства-члены безоговорочно отвергать любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события или любое искажение его истории и любые действия, совершаемые с этой целью".
Генассамблея выражает признательность странам, которые способствуют сохранению мест, использовавшихся в качестве нацистских лагерей смерти. Авторы резолюции призывают государства разрабатывать просветительские программы, "благодаря которым уроки Холокоста останутся в памяти будущих поколений".
ГА ООН также настоятельно призывает государства и компании, владеющие социальными сетями, активно принимать меры с целью противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий для распространения материалов в целях пропаганды антисемитизма, отрицания Холокоста и искажения его истории.
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