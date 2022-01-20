"Преступная халатность": Захарова оценила вопросы журналистов Байдену
Захарова назвала преступной халатностью вопросы американских журналистов о России Байдену
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной халатностью вопросы американских журналистов президенту США Джо Байдену про приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины, а не про расширение НАТО на Восток.
Байден в среду проводит пресс-конференцию, посвященную первой годовщине своего президентства.
"Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определенностью говорят о "нападении России на Украину" и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова добавила, что американские журналисты "как будто не знают ничего" о поддержке Вашингтоном провокаций Киева.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.