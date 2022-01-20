https://ria.ru/20220120/khalatnost-1768656116.html

"Преступная халатность": Захарова оценила вопросы журналистов Байдену

"Преступная халатность": Захарова оценила вопросы журналистов Байдену - РИА Новости, 20.01.2022

"Преступная халатность": Захарова оценила вопросы журналистов Байдену

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной халатностью вопросы американских журналистов президенту США Джо Байдену про приписываемые... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T02:07

2022-01-20T02:07

2022-01-20T02:07

в мире

киев

сша

москва

дмитрий песков

джо байден

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной халатностью вопросы американских журналистов президенту США Джо Байдену про приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины, а не про расширение НАТО на Восток.Байден в среду проводит пресс-конференцию, посвященную первой годовщине своего президентства.Захарова добавила, что американские журналисты "как будто не знают ничего" о поддержке Вашингтоном провокаций Киева.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/trump-1768655253.html

https://ria.ru/20220120/posledstviya-1768654398.html

киев

сша

москва

россия

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в мире, киев, сша, москва, дмитрий песков, джо байден, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия