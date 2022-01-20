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Полицейские нашли арсенал оружия в Жамбылской области Казахстана

Полицейские нашли арсенал оружия в Жамбылской области Казахстана - РИА Новости, 20.01.2022

Полицейские нашли арсенал оружия в Жамбылской области Казахстана

Правоохранители в Жамбылской области Казахстана обнаружили арсенал оружия из автоматов и боеприпасов к ним, сообщила пресс-служба департамента полиции региона. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:27

2022-01-20T17:27

2022-01-20T17:27

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НУР-СУЛТАН, 20 янв - РИА Новости. Правоохранители в Жамбылской области Казахстана обнаружили арсенал оружия из автоматов и боеприпасов к ним, сообщила пресс-служба департамента полиции региона."Неизвестные сложили в мешки и закопали восемь автоматов и 17 боеприпасов к ним, одну гранату, газотравматическое оружие 12-го калибра, пистолет марки Krall и один нож", - говорится в сообщении. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.Отмечается, что полицейские нашли этот арсенал в ходе оперативно-разыскных мероприятий.Ранее пресс-служба МВД поясняла, что в Казахстане после завершения режима чрезвычайного положения стартовало специальное оперативно-профилактическое мероприятие по обеспечению общественного порядка.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/kazakhstan-1768647635.html

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