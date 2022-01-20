https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768735080.html

Пострадавшим от введения ЧП в Казахстане предоставят отсрочку по кредитам

Пострадавшим от введения ЧП в Казахстане предоставят отсрочку по кредитам - РИА Новости, 20.01.2022

Пострадавшим от введения ЧП в Казахстане предоставят отсрочку по кредитам

Пострадавшим от введения режима чрезвычайного положения юридическим и физическим лицам в Казахстане предоставят отсрочку платежей по всем видам займов и... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:29

2022-01-20T14:29

2022-01-20T14:29

в мире

казахстан

оон

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

александр терентьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766849987_0:58:3498:2025_1920x0_80_0_0_935f047e23e7924e895e53b7979c39f2.jpg

НУР-СУЛТАН, 20 янв - РИА Новости. Пострадавшим от введения режима чрезвычайного положения юридическим и физическим лицам в Казахстане предоставят отсрочку платежей по всем видам займов и микрокредитов на три месяца, сообщил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.Ранее агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщало, что микрофинансовые организации и банки Казахстана не будут начислять штрафы и пени по всем займам в рамках мер поддержки, которые были разработаны на фоне введения чрезвычайного положения. Финрегулятор заявлял, что пострадавшим от введения ЧП физическим и юридическим лицам также предоставляется отсрочка платежей по кредитам."Отсрочка предоставляется всем пострадавшим юридическим и физическим лицам на три месяца, начиная со дня введения чрезвычайного положения. В период отсрочки по займам и микрокредитам всеми банками и микрокредитными организациями не будут начисляться суммы неустоек, штрафов и пени, а также не допускается капитализация просроченного процентного вознаграждения", - сказал Терентьев на пресс-конференции в четверг.Он пояснил, что допущенные просрочки в погашении кредитов и полученная отсрочка "не будут являться основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о нем в кредитное бюро".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768669869.html

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768635799.html

казахстан

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, александр терентьев