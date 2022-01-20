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Пострадавшим от введения ЧП в Казахстане предоставят отсрочку по кредитам
Пострадавшим от введения ЧП в Казахстане предоставят отсрочку по кредитам - РИА Новости, 20.01.2022
Пострадавшим от введения ЧП в Казахстане предоставят отсрочку по кредитам
Пострадавшим от введения режима чрезвычайного положения юридическим и физическим лицам в Казахстане предоставят отсрочку платежей по всем видам займов и... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:29
2022-01-20T14:29
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
александр терентьев
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НУР-СУЛТАН, 20 янв - РИА Новости. Пострадавшим от введения режима чрезвычайного положения юридическим и физическим лицам в Казахстане предоставят отсрочку платежей по всем видам займов и микрокредитов на три месяца, сообщил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.Ранее агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщало, что микрофинансовые организации и банки Казахстана не будут начислять штрафы и пени по всем займам в рамках мер поддержки, которые были разработаны на фоне введения чрезвычайного положения. Финрегулятор заявлял, что пострадавшим от введения ЧП физическим и юридическим лицам также предоставляется отсрочка платежей по кредитам."Отсрочка предоставляется всем пострадавшим юридическим и физическим лицам на три месяца, начиная со дня введения чрезвычайного положения. В период отсрочки по займам и микрокредитам всеми банками и микрокредитными организациями не будут начисляться суммы неустоек, штрафов и пени, а также не допускается капитализация просроченного процентного вознаграждения", - сказал Терентьев на пресс-конференции в четверг.Он пояснил, что допущенные просрочки в погашении кредитов и полученная отсрочка "не будут являться основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о нем в кредитное бюро".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, александр терентьев
14:29 20.01.2022
 
Пострадавшим от введения ЧП в Казахстане предоставят отсрочку по кредитам

Пострадавшим от введения ЧП в Казахстане предоставят отсрочку по кредитам на три месяца

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания маслихата в Нур-Султане
Сотрудники полиции у здания маслихата в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Сотрудники полиции у здания маслихата в Нур-Султане
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НУР-СУЛТАН, 20 янв - РИА Новости. Пострадавшим от введения режима чрезвычайного положения юридическим и физическим лицам в Казахстане предоставят отсрочку платежей по всем видам займов и микрокредитов на три месяца, сообщил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.
Ранее агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщало, что микрофинансовые организации и банки Казахстана не будут начислять штрафы и пени по всем займам в рамках мер поддержки, которые были разработаны на фоне введения чрезвычайного положения. Финрегулятор заявлял, что пострадавшим от введения ЧП физическим и юридическим лицам также предоставляется отсрочка платежей по кредитам.
"Отсрочка предоставляется всем пострадавшим юридическим и физическим лицам на три месяца, начиная со дня введения чрезвычайного положения. В период отсрочки по займам и микрокредитам всеми банками и микрокредитными организациями не будут начисляться суммы неустоек, штрафов и пени, а также не допускается капитализация просроченного процентного вознаграждения", - сказал Терентьев на пресс-конференции в четверг.
Он пояснил, что допущенные просрочки в погашении кредитов и полученная отсрочка "не будут являться основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о нем в кредитное бюро".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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В миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевАлександр Терентьев
 
 
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