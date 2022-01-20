00:47 20.01.2022 (обновлено: 11:13 20.01.2022)
Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
Президент США Байден: Россию ждет катастрофа, если она начнет завоевывать Украину
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины.
"Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину", — сказал Байден на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства. По его словам, "если они (русские) сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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