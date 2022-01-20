https://ria.ru/20220120/kalvi-1768752910.html

Суд снял с американского инвестора Калви ограничения на выход из дома

Суд снял с американского инвестора Калви ограничения на выход из дома - РИА Новости, 20.01.2022

Суд снял с американского инвестора Калви ограничения на выход из дома

Второй кассационный суд общей юрисдикции снял с американского инвестора Майкла Калви ограничения на выход из дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:47

2022-01-20T15:47

2022-01-20T16:50

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции снял с американского инвестора Майкла Калви ограничения на выход из дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Калви осужден к условному сроку, но суд ранее сохранил меру пресечения до вступления приговора в силу.В пресс-службе уточнили, что если наказание не связано с реальным лишением свободы, то необходимость в мере пресечения, ограничивающей свободу передвижения, отпадает."До вступления в законную силу обвинительного приговора на подозреваемого, обвиняемого не могут быть наложены ограничения, в своей совокупности сопоставимые с уголовным наказанием, а тем более превышающие его", - сказали в суде.Там отметили, что ранее Калви длительное время был под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий. По условиям меры пресечения ему было запрещено выходить из дома после 20.00, общаться со свидетелями вне рамок рассмотрения дела, посещать здания "Первого коллекторского бюро" и банка "Восточный".В начале августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. Калви получил 5,5 лет условно. Приговор был обжалован.Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.

https://ria.ru/20210929/sachkov-1752292543.html

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