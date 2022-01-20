https://ria.ru/20220120/izbienie-1768747501.html

Девятерых сотрудников ярославского ИК-1, избивших осужденного, будут судить

Девятерых сотрудников ярославского ИК-1, избивших осужденного, будут судить - РИА Новости, 20.01.2022

Девятерых сотрудников ярославского ИК-1, избивших осужденного, будут судить

Уголовное дело в отношении девяти сотрудников исправительной колонии (ИК) №1 Ярославля об избиении осужденного в 2016 году поступило в суд, сообщает в четверг... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:26

2022-01-20T15:26

2022-01-20T15:26

происшествия

ярославль

ярославский областной суд

уфсин по ярославской области

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Уголовное дело в отношении девяти сотрудников исправительной колонии (ИК) №1 Ярославля об избиении осужденного в 2016 году поступило в суд, сообщает в четверг пресс-служба Ярославского областного суда."В Заволжский районный суд Ярославля 18 января поступило уголовное дело по обвинению девяти сотрудников ИК-1 УФСИН по Ярославской области… по факту применения насилия и специальных средств… в отношении осужденного в отношении осужденного Цагалаева А.И. на территории ИК-1 25 августа 2016 года", - говорится в сообщении.В марте 2021 года "Новая газета" опубликовала видео, где якобы сотрудники УФСИН в ярославской колонии №1 избивают двоих осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный - Абубакар Цагалаев - уже отбыл срок и вышел на свободу.Во втором случае сотрудники колонии требуют от полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают.Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональное СУСК возбудило уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", областная прокуратура и УФСИН начали проверки. Какие из данных газеты нашли подтверждение, пока неясно - официально фабула дела не раскрывается.В числе обвиняемых по делу Цагалаева двое сотрудников колонии, которые в ноябре 2020 года уже осуждены по резонансному делу об избиении другого осужденного – Евгения Макарова. Инцидент произошел летом 2017 года. Видео того избиения так же было опубликовано "Новой газетой".По итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы, а бывший замначальника ИК-1 избежал приговора из-за тяжелой болезни, позже он скончался.

https://ria.ru/20210621/koloniya-1737929402.html

https://ria.ru/20211220/pytki-1764491059.html

https://ria.ru/20211222/proverki-1764841360.html

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