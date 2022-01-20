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Главврача больницы "Матросской тишины" поместили в отдельную камеру ИВС
Главврача больницы "Матросской тишины" поместили в отдельную камеру ИВС - РИА Новости, 20.01.2022
Главврача больницы "Матросской тишины" поместили в отдельную камеру ИВС
Задержанный за взяточничество главврач больницы СИЗО "Матросская тишина" Александр Кравченко ночь провёл в изоляторе временного содержания, в его камере больше... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:19
2022-01-20T10:19
происшествия
москва
здоровье - общество
матросская тишина
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Задержанный за взяточничество главврач больницы СИЗО "Матросская тишина" Александр Кравченко ночь провёл в изоляторе временного содержания, в его камере больше никого нет, сообщил РИА Новости информированный источник."Ночь он провел в изоляторе временного содержания на Петровке, в камере Кравченко сидит один", - сказал собеседник агентства. По его словам, никаких казусов не произошло. Как ожидается, сегодня Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Кравченко.Начальнику больницы СИЗО "Матросская тишина" вменяется получение взяток за фальшивые диагнозы заключенным для их освобождения из-под стражи. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, Кравченко обвиняется по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий.По данным следствия, с 2020 по 2021 год фигурант получил от арестованных и осужденных деньги за организацию медосвидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний". Данные решения послужили основанием для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента. Пока установлено, что из-под стражи из-за сфальсифицированных диагнозов были освобождены восемь человек.
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происшествия, москва, здоровье - общество, матросская тишина, россия
10:19 20.01.2022
 
Главврача больницы "Матросской тишины" поместили в отдельную камеру ИВС

Источник: главврач больницы "Матросской тишины" Кравченко провел ночь один в камере ИВС

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Задержанный за взяточничество главврач больницы СИЗО "Матросская тишина" Александр Кравченко ночь провёл в изоляторе временного содержания, в его камере больше никого нет, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Ночь он провел в изоляторе временного содержания на Петровке, в камере Кравченко сидит один", - сказал собеседник агентства. По его словам, никаких казусов не произошло. Как ожидается, сегодня Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Кравченко.
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Начальнику больницы СИЗО "Матросская тишина" вменяется получение взяток за фальшивые диагнозы заключенным для их освобождения из-под стражи. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, Кравченко обвиняется по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий.
По данным следствия, с 2020 по 2021 год фигурант получил от арестованных и осужденных деньги за организацию медосвидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний". Данные решения послужили основанием для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента. Пока установлено, что из-под стражи из-за сфальсифицированных диагнозов были освобождены восемь человек.
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