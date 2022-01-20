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Байден заявил, что Путин якобы хочет испытать Запад и США
Байден заявил, что Путин якобы хочет испытать Запад и США - РИА Новости, 20.01.2022
Байден заявил, что Путин якобы хочет испытать Запад и США
Президент США Джо Байден предположил, что его российский коллега Владимир Путин еще не принял решения, как поступить в ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T01:47
2022-01-20T01:47
в мире
украина
киев
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден предположил, что его российский коллега Владимир Путин еще не принял решения, как поступить в ситуации вокруг Украины."Я убежден, что это решение — полностью, единолично, совершенно путинское решение. Никто другой это решение не примет. Никто другой не может повлиять на это решение. Он принимает это решение", — добавил он.Россия отрицает приписываемые ей Западом агрессивные планы в отношении Украины.На просьбу журналистов спрогнозировать дальнейшие события он ответил: "Мое предположение, что он войдет. Ему нужно что-то предпринять"."Я думаю, что он испытает Запад, испытает США, испытает НАТО настолько сильно, насколько сможет... Я думаю, что он заплатит за это серьезную и дорогую цену", — добавил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220120/vybor-1768653169.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, вашингтон, россия
01:47 20.01.2022
 
Байден заявил, что Путин якобы хочет испытать Запад и США

Байден: Путин еще не принял решение, как поступить в ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден предположил, что его российский коллега Владимир Путин еще не принял решения, как поступить в ситуации вокруг Украины.

"Я считаю, что он просчитывает немедленные, краткосрочные и долгосрочные последствия для России. И я не думаю, что он уже принял решение", — сказал Байден на пресс-конференции.

"Я убежден, что это решение — полностью, единолично, совершенно путинское решение. Никто другой это решение не примет. Никто другой не может повлиять на это решение. Он принимает это решение", — добавил он.
Россия отрицает приписываемые ей Западом агрессивные планы в отношении Украины.
На просьбу журналистов спрогнозировать дальнейшие события он ответил: "Мое предположение, что он войдет. Ему нужно что-то предпринять".
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
01:10
Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
"Я думаю, что он испытает Запад, испытает США, испытает НАТО настолько сильно, насколько сможет... Я думаю, что он заплатит за это серьезную и дорогую цену", — добавил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
00:58
Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОВашингтонРоссия
 
 
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