Байден заявил, что Путин якобы хочет испытать Запад и США
Байден: Путин еще не принял решение, как поступить в ситуации вокруг Украины
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден предположил, что его российский коллега Владимир Путин еще не принял решения, как поступить в ситуации вокруг Украины.
"Я считаю, что он просчитывает немедленные, краткосрочные и долгосрочные последствия для России. И я не думаю, что он уже принял решение", — сказал Байден на пресс-конференции.
"Я убежден, что это решение — полностью, единолично, совершенно путинское решение. Никто другой это решение не примет. Никто другой не может повлиять на это решение. Он принимает это решение", — добавил он.
Россия отрицает приписываемые ей Западом агрессивные планы в отношении Украины.
На просьбу журналистов спрогнозировать дальнейшие события он ответил: "Мое предположение, что он войдет. Ему нужно что-то предпринять".
"Я думаю, что он испытает Запад, испытает США, испытает НАТО настолько сильно, насколько сможет... Я думаю, что он заплатит за это серьезную и дорогую цену", — добавил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.