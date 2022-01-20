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Президент Ирана назвал ядерную программу страны законной
Президент Ирана назвал ядерную программу страны законной - РИА Новости, 20.01.2022
Президент Ирана назвал ядерную программу страны законной
Ядерная деятельность Ирана законна и подконтрольна МАГАТЭ, заявил президент страны Ибрахим Раиси. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:23
2022-01-20T13:14
иран
магатэ
в мире
госдума рф
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
ибрахим раиси
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ядерная деятельность Ирана законна и подконтрольна МАГАТЭ, заявил президент страны Ибрахим Раиси."МАГАТЭ подтвердило, что ядерная деятельность Ирана осуществляется в соответствии с законом и никаких нарушений нет", - сказал он, выступая в Госдуме РФ. По словам Раиси, "Иран выполняет свои обязательства".При этом иранский президент подчеркнул, что создание ядерного оружия не входит в оборонную стратегию республики. "Мы не занимаемся созданием ядерного оружия, это не находится в нашей оборонной стратегии", - подчеркнул он.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В начале января в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров.
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иран, магатэ, в мире, госдума рф, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, ибрахим раиси
12:23 20.01.2022 (обновлено: 13:14 20.01.2022)
 
Президент Ирана назвал ядерную программу страны законной

Президент Ирана Раиси: ядерная деятельность республики законна и подконтрольна МАГАТЭ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 20 января 2022
Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 20 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 20 января 2022
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ядерная деятельность Ирана законна и подконтрольна МАГАТЭ, заявил президент страны Ибрахим Раиси.
"МАГАТЭ подтвердило, что ядерная деятельность Ирана осуществляется в соответствии с законом и никаких нарушений нет", - сказал он, выступая в Госдуме РФ. По словам Раиси, "Иран выполняет свои обязательства".
Прохожие на улице в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
08:00
Зачем России помогать Ирану
При этом иранский президент подчеркнул, что создание ядерного оружия не входит в оборонную стратегию республики. "Мы не занимаемся созданием ядерного оружия, это не находится в нашей оборонной стратегии", - подчеркнул он.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В начале января в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 19:30
Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД
 
ИранМАГАТЭВ миреГосдума РФСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияИбрахим Раиси
 
 
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