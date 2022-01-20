https://ria.ru/20220120/iran-1768704589.html

Президент Ирана назвал ядерную программу страны законной

Президент Ирана назвал ядерную программу страны законной - РИА Новости, 20.01.2022

Президент Ирана назвал ядерную программу страны законной

Ядерная деятельность Ирана законна и подконтрольна МАГАТЭ, заявил президент страны Ибрахим Раиси. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:23

2022-01-20T12:23

2022-01-20T13:14

иран

магатэ

в мире

госдума рф

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

ибрахим раиси

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ядерная деятельность Ирана законна и подконтрольна МАГАТЭ, заявил президент страны Ибрахим Раиси."МАГАТЭ подтвердило, что ядерная деятельность Ирана осуществляется в соответствии с законом и никаких нарушений нет", - сказал он, выступая в Госдуме РФ. По словам Раиси, "Иран выполняет свои обязательства".При этом иранский президент подчеркнул, что создание ядерного оружия не входит в оборонную стратегию республики. "Мы не занимаемся созданием ядерного оружия, это не находится в нашей оборонной стратегии", - подчеркнул он.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В начале января в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров.

https://ria.ru/20220120/iran-1768636618.html

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иран

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иран, магатэ, в мире, госдума рф, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, ибрахим раиси