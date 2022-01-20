10:56 20.01.2022 (обновлено: 16:22 20.01.2022)
Чешская певица умерла после того, как намеренно заразилась COVID-19
Чешская певица Хана Горка умерла после того, как намеренно заразилась COVID-19
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Чешская фолк-певица и вокалистка группы Asonance Хана Горка скончалась в возрасте 57 лет после того, как намеренно заразилась COVID-19, сообщает The Guardian со ссылкой на радио iRozhlas.cz.
"Горка специально заразилась коронавирусной инфекцией, чтобы получить пропуск, который позволил бы ей свободно посещать места, закрытые для тех, у кого нет прививки или сведений о недавно перенесенном заболевании", — передает издание.
По словам ее сына Яна Река, артистка добровольно заразилась вирусом, когда он и его отец (оба вакцинированные), заболели COVID-19.
"Она решила продолжать нормально жить с нами и предпочла подхватить болезнь, чем сделать прививку", — прокомментировал он.
За два дня до смерти Горка написала в социальных сетях: "Я выжила. Это было тяжело. Так что теперь будет театр, баня, концерт и поездка на море".
Певица была уверена, что выздоровела, поэтому вышла прогуляться на улицу. Однако когда вернулась домой, начала жаловаться на боли в спине и вскоре умерла, задохнувшись, в своей постели.
Ян Рек обвинил в смерти матери местное антипрививочное движение, заявив, что его лидеры промыли Хане мозги и настроили ее против прививок. "Я точно знаю, кто на нее повлиял. Мне грустно, что она больше верила незнакомцам, чем своей семье", — добавил он.