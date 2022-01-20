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Том Хэнкс сыграет главную роль в экранизации бестселлера "Вторая жизнь Уве"
Том Хэнкс сыграет главную роль в экранизации бестселлера "Вторая жизнь Уве" - РИА Новости, 20.01.2022
Том Хэнкс сыграет главную роль в экранизации бестселлера "Вторая жизнь Уве"
Американский актер Том Хэнкс исполнит главную роль в ремейке шведской комедии с элементами драмы "Вторая жизнь Уве", основанной на бестселлере Фредрика Бакмана, РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T01:53
2022-01-20T01:53
2022-01-20T01:53
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Американский актер Том Хэнкс исполнит главную роль в ремейке шведской комедии с элементами драмы "Вторая жизнь Уве", основанной на бестселлере Фредрика Бакмана, сообщает Deadline. Режиссером проекта выбрали Марка Форстера, снявшего "Войну миров Z", "Квант милосердия" и "Волшебную страну" с Джонни Деппом и Кейт Уинслет. Сценарий напишет Дэвид Меджи ("Жизнь Пи", "Мэри Поппинс возвращается"). А одним из продюсеров будет супруга Хэнкса Рита Уилсон.К съемкам драмеди планируют приступить в этом году. Место пока не выбрали. Не объявлена и дата выхода. Оригинальный фильм вышел в 2015 году. Его снял Ханнес Хольм, а в главной роли появился Рольф Лассгорд. Картина была тепло встречена зрителями и критиками и получила две номинации на "Оскар". В ленте рассказывают о ворчливом старике по имени Уве Линдаль. После ухода на пенсию и смерти жены он не видит смысла в жизни и пытается покончить с собой. Однако главного героя неоднократно спасают самые неожиданные обстоятельства, которые же заставляют Уве заново полюбить жизнь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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том хэнкс, новости культуры, кино и сериалы, джонни депп, кейт уинслет
Том Хэнкс сыграет главную роль в экранизации бестселлера "Вторая жизнь Уве"
Том Хэнкс исполнит главную роль в ремейке шведского фильма "Вторая жизнь Уве"
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Американский актер Том Хэнкс исполнит главную роль в ремейке шведской комедии с элементами драмы "Вторая жизнь Уве", основанной на бестселлере Фредрика Бакмана, сообщает
Deadline.
Режиссером проекта выбрали Марка Форстера, снявшего "Войну миров Z", "Квант милосердия" и "Волшебную страну" с Джонни Деппом и Кейт Уинслет. Сценарий напишет Дэвид Меджи ("Жизнь Пи", "Мэри Поппинс возвращается"). А одним из продюсеров будет супруга Хэнкса Рита Уилсон.
"Когда я впервые прочитал роман Фредрика Бакмана, я влюбился в идею о том, что дружба способна изменить жизнь человека. Мне не терпится создать этот добрый и смешной фильм вместе с Томом и Ритой", — прокомментировал Форстер.
К съемкам драмеди планируют приступить в этом году. Место пока не выбрали. Не объявлена и дата выхода.
Оригинальный фильм вышел в 2015 году. Его снял Ханнес Хольм, а в главной роли появился Рольф Лассгорд. Картина была тепло встречена зрителями и критиками и получила две номинации на "Оскар".
В ленте рассказывают о ворчливом старике по имени Уве Линдаль. После ухода на пенсию и смерти жены он не видит смысла в жизни и пытается покончить с собой. Однако главного героя неоднократно спасают самые неожиданные обстоятельства, которые же заставляют Уве заново полюбить жизнь.