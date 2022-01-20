https://ria.ru/20220120/hanks-1768579319.html

Том Хэнкс сыграет главную роль в экранизации бестселлера "Вторая жизнь Уве"

Том Хэнкс сыграет главную роль в экранизации бестселлера "Вторая жизнь Уве" - РИА Новости, 20.01.2022

Том Хэнкс сыграет главную роль в экранизации бестселлера "Вторая жизнь Уве"

Американский актер Том Хэнкс исполнит главную роль в ремейке шведской комедии с элементами драмы "Вторая жизнь Уве", основанной на бестселлере Фредрика Бакмана, РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T01:53

2022-01-20T01:53

2022-01-20T01:53

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джонни депп

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Американский актер Том Хэнкс исполнит главную роль в ремейке шведской комедии с элементами драмы "Вторая жизнь Уве", основанной на бестселлере Фредрика Бакмана, сообщает Deadline. Режиссером проекта выбрали Марка Форстера, снявшего "Войну миров Z", "Квант милосердия" и "Волшебную страну" с Джонни Деппом и Кейт Уинслет. Сценарий напишет Дэвид Меджи ("Жизнь Пи", "Мэри Поппинс возвращается"). А одним из продюсеров будет супруга Хэнкса Рита Уилсон.К съемкам драмеди планируют приступить в этом году. Место пока не выбрали. Не объявлена и дата выхода. Оригинальный фильм вышел в 2015 году. Его снял Ханнес Хольм, а в главной роли появился Рольф Лассгорд. Картина была тепло встречена зрителями и критиками и получила две номинации на "Оскар". В ленте рассказывают о ворчливом старике по имени Уве Линдаль. После ухода на пенсию и смерти жены он не видит смысла в жизни и пытается покончить с собой. Однако главного героя неоднократно спасают самые неожиданные обстоятельства, которые же заставляют Уве заново полюбить жизнь.

https://ria.ru/20210921/hanks-1751025261.html

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том хэнкс, новости культуры, кино и сериалы, джонни депп, кейт уинслет