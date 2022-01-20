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В Литве продлили полномочия военных на границе с Белоруссией до 13 мая
В Литве продлили полномочия военных на границе с Белоруссией до 13 мая - РИА Новости, 20.01.2022
В Литве продлили полномочия военных на границе с Белоруссией до 13 мая
Парламент Литвы на заседании в четверг единогласно выступил за продление расширенных полномочий военных, оказывающих помощь погранслужбе на границе с... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:54
2022-01-20T13:54
в мире
литва
белоруссия
минобороны литвы
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в четверг единогласно выступил за продление расширенных полномочий военных, оказывающих помощь погранслужбе на границе с Белоруссией, до 13 мая этого года, сообщает пресс-служба минобороны Литвы."С целью обеспечения надлежащей охраны государственной границы и с учетом того, что сохраняется потребность в дальнейшей помощи литовской армии погранслужбе, сейм Литвы единогласно продлил изменения в уставе о применении военной силы и законах о военной службе и организации системы обороны. Согласно им, литовским военным предоставляются дополнительные полномочия в отношении неподчиненных им людей… до 13 мая", - говорится в сообщении.Отмечается, что к таким полномочиям относятся право преследовать и задерживать лиц, не выполняющих указаний военных или подозреваемых в совершении преступных деяний, производить досмотр и проверку лиц и транспортных средств, временно ограничивать доступ на определенную территорию и останавливать ведущиеся там работы или движение транспорта.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, литва, белоруссия, минобороны литвы, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:54 20.01.2022
 
В Литве продлили полномочия военных на границе с Белоруссией до 13 мая

Парламент Литвы продлил расширенные полномочия военных на границе с Белоруссией до 13 мая

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией
Литовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Литовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в четверг единогласно выступил за продление расширенных полномочий военных, оказывающих помощь погранслужбе на границе с Белоруссией, до 13 мая этого года, сообщает пресс-служба минобороны Литвы.
"С целью обеспечения надлежащей охраны государственной границы и с учетом того, что сохраняется потребность в дальнейшей помощи литовской армии погранслужбе, сейм Литвы единогласно продлил изменения в уставе о применении военной силы и законах о военной службе и организации системы обороны. Согласно им, литовским военным предоставляются дополнительные полномочия в отношении неподчиненных им людей… до 13 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к таким полномочиям относятся право преследовать и задерживать лиц, не выполняющих указаний военных или подозреваемых в совершении преступных деяний, производить досмотр и проверку лиц и транспортных средств, временно ограничивать доступ на определенную территорию и останавливать ведущиеся там работы или движение транспорта.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреЛитваБелоруссияМинобороны ЛитвыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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