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В Польше сообщили о ранении солдата при попытке штурма границы мигрантами
В Польше сообщили о ранении солдата при попытке штурма границы мигрантами - РИА Новости, 20.01.2022
В Польше сообщили о ранении солдата при попытке штурма границы мигрантами
Польский солдат пострадал во время штурма границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:17
2022-01-20T11:17
в мире
сирия
белоруссия
минск
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Польский солдат пострадал во время штурма границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии, сообщает Пограничная стража Польши."В течении дня 19 января нелегально перейти границу пытались 38 лиц. На участке границы в районе Мельника группа из 30 иностранцев при поддержке белорусских служб пыталась форсировать границу силовым способом. Были задержаны граждане Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии", - говорится в сообщении."Солдата Войска польского ударили камнем по голове. Он находится в госпитале", - рассказали пограничники.В прошлом году польские пограничники зафиксировали 39,7 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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в мире, сирия, белоруссия, минск, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:17 20.01.2022
 
В Польше сообщили о ранении солдата при попытке штурма границы мигрантами

Погранстража Польши сообщила о ранении солдата при попытке штурма границы мигрантами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы на границе Белоруссии с Польшей
Беженцы на границе Белоруссии с Польшей - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Беженцы на границе Белоруссии с Польшей
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Польский солдат пострадал во время штурма границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии, сообщает Пограничная стража Польши.
"В течении дня 19 января нелегально перейти границу пытались 38 лиц. На участке границы в районе Мельника группа из 30 иностранцев при поддержке белорусских служб пыталась форсировать границу силовым способом. Были задержаны граждане Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии", - говорится в сообщении.
"Солдата Войска польского ударили камнем по голове. Он находится в госпитале", - рассказали пограничники.
В прошлом году польские пограничники зафиксировали 39,7 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.
На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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В миреСирияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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