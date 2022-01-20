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Чернышенко назвал количество россиян, голосовавших на платформе "Госуслуги"
Чернышенко назвал количество россиян, голосовавших на платформе "Госуслуги" - РИА Новости, 20.01.2022
Чернышенко назвал количество россиян, голосовавших на платформе "Госуслуги"
Порядка 10,4 миллиона человек проголосовали в 2021 году за разные инициативы на базе цифровой платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", сообщили... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:15
2022-01-20T10:15
общество
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Порядка 10,4 миллиона человек проголосовали в 2021 году за разные инициативы на базе цифровой платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."10,4 миллиона человек приняли участие в голосованиях на базе цифровой платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" в 2021 году", - говорится в сообщении. Платформа создана в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика"."Это эффективный инструмент прямой коммуникации власти и граждан на основе цифровой платформы, созданной по поручению президента. С помощью нее мы оперативно получаем от людей обратную связь по вопросам вакцинации, отсутствию QR-кода или результата ПЦР-теста, туристическому кешбэку и ежемесячным выплатам на детей от 3 до 7 лет. Всего за год было обработано свыше 7,4 миллиона сообщений", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.Вице-премьер отметил, что к платформе обратной связи (ПОС) подключены практически все регионы и муниципалитеты, для них создано более 112 тысяч личных кабинетов. На данный момент расширяется функционал ПОС, к примеру, инструменты платформы были задействованы для сбора вопросов жителей во время прямых линий губернаторов, что позволило главам регионов оперативно собрать вопросы и сделать по ним аналитику, отрабатывая как индивидуальные жалобы граждан, так и решая системные проблемы людей."Я призываю министерства и субъекты активно использовать данный инструмент, чтобы видеть отзывы и предложения людей, и своевременно реагировать на них", - добавил Чернышенко. Кроме того, по словам вице-премьера, на базе платформы граждане выбирали общественные пространства, которые будут благоустроены в регионах в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", свой голос отдали более 9,7 миллиона россиян.Чернышенко сообщил, что с использованием платформы также прошло голосование по определению 2 тысяч населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек, которые в первоочередном порядке подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. В нем приняли участие более 630 тысяч человек. Минздрав России получил обратную связь от 22 тысяч жителей муниципалитетов по модернизации первичного звена системы здравоохранения.Также жители Приволжского федерального округа определили приоритетные проекты по социально-экономическому развитию своих регионов. В опросе приняли участие более 25 тысяч человек.
https://ria.ru/20220119/investforum-1768488768.html
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общество, технологии, дмитрий чернышенко, россия
10:15 20.01.2022
 
Чернышенко назвал количество россиян, голосовавших на платформе "Госуслуги"

Вице-премьер Чернышенко: на платформе "Госуслуг" голосовало более десяти миллионов россиян

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Порядка 10,4 миллиона человек проголосовали в 2021 году за разные инициативы на базе цифровой платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"10,4 миллиона человек приняли участие в голосованиях на базе цифровой платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" в 2021 году", - говорится в сообщении. Платформа создана в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика".
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"Это эффективный инструмент прямой коммуникации власти и граждан на основе цифровой платформы, созданной по поручению президента. С помощью нее мы оперативно получаем от людей обратную связь по вопросам вакцинации, отсутствию QR-кода или результата ПЦР-теста, туристическому кешбэку и ежемесячным выплатам на детей от 3 до 7 лет. Всего за год было обработано свыше 7,4 миллиона сообщений", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что к платформе обратной связи (ПОС) подключены практически все регионы и муниципалитеты, для них создано более 112 тысяч личных кабинетов. На данный момент расширяется функционал ПОС, к примеру, инструменты платформы были задействованы для сбора вопросов жителей во время прямых линий губернаторов, что позволило главам регионов оперативно собрать вопросы и сделать по ним аналитику, отрабатывая как индивидуальные жалобы граждан, так и решая системные проблемы людей.
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"Я призываю министерства и субъекты активно использовать данный инструмент, чтобы видеть отзывы и предложения людей, и своевременно реагировать на них", - добавил Чернышенко. Кроме того, по словам вице-премьера, на базе платформы граждане выбирали общественные пространства, которые будут благоустроены в регионах в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", свой голос отдали более 9,7 миллиона россиян.
Чернышенко сообщил, что с использованием платформы также прошло голосование по определению 2 тысяч населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек, которые в первоочередном порядке подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. В нем приняли участие более 630 тысяч человек. Минздрав России получил обратную связь от 22 тысяч жителей муниципалитетов по модернизации первичного звена системы здравоохранения.
Также жители Приволжского федерального округа определили приоритетные проекты по социально-экономическому развитию своих регионов. В опросе приняли участие более 25 тысяч человек.
 
ОбществоТехнологииДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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