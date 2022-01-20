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Госдума приняла законопроект о праве наследников оспаривать отцовство
Госдума приняла законопроект о праве наследников оспаривать отцовство - РИА Новости, 20.01.2022
Госдума приняла законопроект о праве наследников оспаривать отцовство
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, предоставляющий наследникам право оспаривать... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:10
2022-01-20T14:10
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде."Законопроектом предусматривается, что запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу пункта 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ (которым предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда), может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка", - следует из пояснительной записки.В законопроекте отмечается, что требование подлежит удовлетворению в случае нарушения условий указанного пункта, в том числе, "если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке".
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общество, госдума рф, россия
14:10 20.01.2022
 
Госдума приняла законопроект о праве наследников оспаривать отцовство

Госдума приняла в первом чтении проект о праве наследников оспаривать отцовство в суде

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде.
"Законопроектом предусматривается, что запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу пункта 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ (которым предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда), может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка", - следует из пояснительной записки.
В законопроекте отмечается, что требование подлежит удовлетворению в случае нарушения условий указанного пункта, в том числе, "если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке".
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