https://ria.ru/20220120/gosduma-1768665440.html

Закон об индексации пенсий могут принять сразу в двух чтениях, заявили в ГД

Закон об индексации пенсий могут принять сразу в двух чтениях, заявили в ГД - РИА Новости, 20.01.2022

Закон об индексации пенсий могут принять сразу в двух чтениях, заявили в ГД

Закон об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года, который рассмотрят на пленарном заседании в четверг, будет принят сразу во втором и в итоговом РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T08:38

2022-01-20T08:38

2022-01-20T08:38

общество

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

telegram (приложение)

александр жуков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_0:0:3572:2009_1920x0_80_0_0_d31369b02edeab92ff480f584c25f312.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Закон об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года, который рассмотрят на пленарном заседании в четверг, будет принят сразу во втором и в итоговом третьем чтении в случае поддержки депутатов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Президент России Владимир Путин поручил кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Правительство РФ внесло соответствующее предложение в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в текущем году составит 18 984 рубля."В случае поддержки депутатов закон будет принят сразу во втором чтении и в итоговом третьем", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года, по его словам, необходимые средства в бюджете есть."Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись. Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен", - добавил он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, telegram (приложение), александр жуков, россия