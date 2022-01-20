Закон об индексации пенсий могут принять сразу в двух чтениях, заявили в ГД
Спикер Думы Володин: закон об индексации пенсий могут принять сразу в двух чтениях
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Закон об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года, который рассмотрят на пленарном заседании в четверг, будет принят сразу во втором и в итоговом третьем чтении в случае поддержки депутатов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Правительство РФ внесло соответствующее предложение в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в текущем году составит 18 984 рубля.
"В случае поддержки депутатов закон будет принят сразу во втором чтении и в итоговом третьем", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года, по его словам, необходимые средства в бюджете есть.
"Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись. Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен", - добавил он.