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Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту - РИА Новости, 20.01.2022
Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
Государственный департамент США назвал "вымыслом" заявления о том, что Запад подталкивает Украину к конфликту, не приведя подтверждения своей позиции. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T23:23
2022-01-20T23:23
2022-01-20T23:23
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Государственный департамент США назвал "вымыслом" заявления о том, что Запад подталкивает Украину к конфликту, не приведя подтверждения своей позиции.В распространенном сообщении, которое госдеп назвал "сборником фактов", приводятся тезисы и их "развенчание". Например госдеп называет "вымыслом" информацию о том, что Украина является агрессором в отношениях с РФ. "Фактом" американское внешнеполитическое ведомство считает "ложные обвинения жертвы" со стороны России."Вымысел: Запад подталкивает Украину к конфликту", - продолжает ведомство. В противовес этому "фактом" для госдепа является инициация кризиса вокруг Украины со стороны России путем размещения сил на границе. Обоснования своим отвержениям или подтверждения "фактов" госдеп не приводит.Не верит госдеп и в заявления о том, что движения военных внутри России - это просто передислокация. "Это явная новая российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины", - утверждает ведомство.Планирование США атаки химоружием в Донбассе - вымысел, а вот участие США и России в конвенции по его запрещению - факт, указывает госдеп.Фикцией называет госдеп заявления о том, что НАТО окружает Россию, нарушает обещания не расширяться. Парирует этот тезис ведомство заявлением о том, что НАТО - оборонительный союз. "Россия имеет сухопутные границы с 14 странами, только пять из них - члены НАТО", - заключает госдеп."Расширение НАТО не направлено против России", - говорится в сообщении, а Альянс никогда не давал обещания не принимать новых членов.США проводят активную дипломатическую работу для разрешения кризиса, заявляет госдеп, чтобы отвергнуть "вымысел" о том, что Запад сразу прибегает к санкциям, а не ищет выхода из ситуации.Дезинформацией госдеп называет заявления о том, что США поддерживает "цветные революции" в соседних с РФ странах.
https://ria.ru/20220120/bayden-1768815911.html
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в мире, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр, россия
Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
Госдеп назвал заявления о подталкивании Украины к конфликту вымыслом
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости.
Государственный департамент США назвал
"вымыслом" заявления о том, что Запад подталкивает Украину к конфликту, не приведя подтверждения своей позиции.
В распространенном сообщении, которое госдеп назвал "сборником фактов", приводятся тезисы и их "развенчание". Например госдеп называет "вымыслом" информацию о том, что Украина является агрессором в отношениях с РФ. "Фактом" американское внешнеполитическое ведомство считает "ложные обвинения жертвы" со стороны России.
"Вымысел: Запад подталкивает Украину к конфликту", - продолжает ведомство. В противовес этому "фактом" для госдепа является инициация кризиса вокруг Украины со стороны России путем размещения сил на границе. Обоснования своим отвержениям или подтверждения "фактов" госдеп не приводит.
Не верит госдеп и в заявления о том, что движения военных внутри России - это просто передислокация. "Это явная новая российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины", - утверждает ведомство.
Планирование США атаки химоружием в Донбассе
- вымысел, а вот участие США и России в конвенции по его запрещению - факт, указывает госдеп.
"Нет достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины", - продолжает госдеп, отвергая тем самым "вымысел" о том, что Россия защищает этнических русских на Украине.
Фикцией называет госдеп заявления о том, что НАТО
окружает Россию, нарушает обещания не расширяться. Парирует этот тезис ведомство заявлением о том, что НАТО - оборонительный союз. "Россия имеет сухопутные границы с 14 странами, только пять из них - члены НАТО", - заключает госдеп.
"Расширение НАТО не направлено против России", - говорится в сообщении, а Альянс никогда не давал обещания не принимать новых членов.
США проводят активную дипломатическую работу для разрешения кризиса, заявляет госдеп, чтобы отвергнуть "вымысел" о том, что Запад сразу прибегает к санкциям, а не ищет выхода из ситуации.
Дезинформацией госдеп называет заявления о том, что США поддерживает "цветные революции" в соседних с РФ странах.