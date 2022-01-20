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СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области - РИА Новости, 20.01.2022
СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
Следователи начали проверку по информации СМИ о гибели в больнице Белгородской области семи беременных женщин и младенцев, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T23:57
2022-01-20T23:57
2022-01-20T23:57
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации СМИ о гибели в больнице Белгородской области семи беременных женщин и младенцев, сообщает управление СК РФ по региону.В среду, 19 января, в ходе мониторинга СМИ следователи выявили публикацию, где рассказывается, что в Шебекинской центральной районной больнице скончались семь беременных женщин и новорожденные."Следственным отделом по Шебекинскому району по публикации в средствах массовой информации организовано проведение доследственной проверки по фактам гибели в больнице беременных женщин и младенцев", - говорится в сообщении.Издание, по данным следствия, рассказало истории болезни и лечения троих поступивших в лечебное учреждение женщин со слов близких и юриста, представляющего интересы родственников погибших. Руководителю следственного отдела поручено установить личности всех, о ком идет речь в публикации, связаться и установить рабочие контакты с родными и близкими умерших, изъять и проанализировать медицинскую документацию, назначить экспертизы.В ходе проверки будет дана оценка действиям медицинских работников. Следственное управление просит обратиться в следственный отдел по Шебекинскому району всех, кто может сообщить значимую информацию по происшествиям в райбольнице.
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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в больнице в Белгородской области
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости.
Следователи начали проверку по информации СМИ о гибели в больнице Белгородской области семи беременных женщин и младенцев, сообщает
управление СК РФ по региону.
В среду, 19 января, в ходе мониторинга СМИ следователи выявили публикацию, где рассказывается, что в Шебекинской центральной районной больнице скончались семь беременных женщин и новорожденные.
"Следственным отделом по Шебекинскому району
по публикации в средствах массовой информации организовано проведение доследственной проверки по фактам гибели в больнице беременных женщин и младенцев", - говорится в сообщении.
Издание, по данным следствия, рассказало истории болезни и лечения троих поступивших в лечебное учреждение женщин со слов близких и юриста, представляющего интересы родственников погибших. Руководителю следственного отдела поручено установить личности всех, о ком идет речь в публикации, связаться и установить рабочие контакты с родными и близкими умерших, изъять и проанализировать медицинскую документацию, назначить экспертизы.
"По предварительным данным, в 2021 году Шебекинская центральная районная больница была перепрофилирована в ковид-центр для беременных женщин. Он является единственным в Белгородской области
. За год в больнице скончались семь проходящих лечение женщин. В ряде случаев погибали как беременные женщины, так и младенцы. По фактам гибели в октябре 2021 года двух рожениц и новорожденного (из указанных семи женщин), которые стали известны следователям также из средств массовой информации, организовано проведение доследственных проверок", - указывает следствие.
В ходе проверки будет дана оценка действиям медицинских работников. Следственное управление просит обратиться в следственный отдел по Шебекинскому району всех, кто может сообщить значимую информацию по происшествиям в райбольнице.