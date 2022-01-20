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BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента - РИА Новости, 20.01.2022
BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
Россия вошла в топ-5 стран мира по объему потребляемого игрового контента, однако пока отстает по темпам формирования нового контента в этой сфере, следует из... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T00:10
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в мире
общество
сша
япония
китай
южная корея
киберспорт
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия вошла в топ-5 стран мира по объему потребляемого игрового контента, однако пока отстает по темпам формирования нового контента в этой сфере, следует из исследования, проведенного консалтинговой компанией BCG, результаты которого есть у РИА Новости.По данным BCG, на фоне пандемии цена акций компаний игрового сектора выросла от 22% до 39%, а расходы граждан США на игры увеличились более чем на 75%. Общий же объем рынка достиг рекордных значений в 175 миллиардов долларов, ожидается, что рост продолжится на уровне 10% ежегодно.По мнению авторов исследования, успех стран, стремящихся обеспечить поддержку собственной игровой индустрии зависит от финансовой поддержки молодых компаний в игровой сферы, создания необходимой геймерам инфраструктуры, правового регулирования в области создания игр и вложений в образование будущих специалистов в данной сфере.
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в мире, общество, сша, япония, китай, южная корея, киберспорт, россия
00:10 20.01.2022
 
BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента

Исследование BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКиберспорт
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия вошла в топ-5 стран мира по объему потребляемого игрового контента, однако пока отстает по темпам формирования нового контента в этой сфере, следует из исследования, проведенного консалтинговой компанией BCG, результаты которого есть у РИА Новости.
"Проведенный BCG анализ показал, что Россия оказалась среди крупнейших стран по объему потребления геймингового контента, войдя в топ-5 наряду с Китаем, США, Южной Кореей и Японией. При этом Россия пока отстает от большинства стран-лидеров по темпам формирования нового контента в этой сфере, что создает предпосылки к развитию индустрии в стране", — говорится в исследовании.
По данным BCG, на фоне пандемии цена акций компаний игрового сектора выросла от 22% до 39%, а расходы граждан США на игры увеличились более чем на 75%. Общий же объем рынка достиг рекордных значений в 175 миллиардов долларов, ожидается, что рост продолжится на уровне 10% ежегодно.
По мнению авторов исследования, успех стран, стремящихся обеспечить поддержку собственной игровой индустрии зависит от финансовой поддержки молодых компаний в игровой сферы, создания необходимой геймерам инфраструктуры, правового регулирования в области создания игр и вложений в образование будущих специалистов в данной сфере.
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