https://ria.ru/20220120/geyming-1768649935.html

BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента

BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента - РИА Новости, 20.01.2022

BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента

Россия вошла в топ-5 стран мира по объему потребляемого игрового контента, однако пока отстает по темпам формирования нового контента в этой сфере, следует из... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T00:10

2022-01-20T00:10

2022-01-20T00:10

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия вошла в топ-5 стран мира по объему потребляемого игрового контента, однако пока отстает по темпам формирования нового контента в этой сфере, следует из исследования, проведенного консалтинговой компанией BCG, результаты которого есть у РИА Новости.По данным BCG, на фоне пандемии цена акций компаний игрового сектора выросла от 22% до 39%, а расходы граждан США на игры увеличились более чем на 75%. Общий же объем рынка достиг рекордных значений в 175 миллиардов долларов, ожидается, что рост продолжится на уровне 10% ежегодно.По мнению авторов исследования, успех стран, стремящихся обеспечить поддержку собственной игровой индустрии зависит от финансовой поддержки молодых компаний в игровой сферы, создания необходимой геймерам инфраструктуры, правового регулирования в области создания игр и вложений в образование будущих специалистов в данной сфере.

https://na.ria.ru/20211207/bitva_za_nauku-1762519588.html

сша

япония

китай

южная корея

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в мире, общество, сша, япония, китай, южная корея, киберспорт, россия