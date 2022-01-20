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В США нашли странность в отношениях Берлина и Москвы
"Говорят с русскими": в США нашли "странное" в отношениях Берлина и Москвы - РИА Новости, 20.01.2022
В США нашли странность в отношениях Берлина и Москвы
Германии свойственны проявления "странной русофилии", из-за чего Запад не может полагаться на Берлин в случае конфликта России и Украины, написал в статье для... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T05:23
2022-01-20T10:21
в мире
украина
сша
германия
дмитрий песков
нато
восточная европа
северный поток — 2
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Германии свойственны проявления "странной русофилии", из-за чего Запад не может полагаться на Берлин в случае конфликта России и Украины, написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.Он отметил, что США и западных союзников уже давно раздражают немецкая привычка "уклоняться от ответственности" и "излишний пацифизм" в отношениях с Москвой.Обозреватель раскритиковал "мантру" немецких социал-демократов: "Говорите с русскими достаточно долго, и все будет хорошо"."Немцы идут на уступки лишь России и не обращают внимания на опасения других партнеров в Восточной Европе, у которых есть исторические травмы по отношению к немцам и русским. Среди них — украинцы и члены ЕС, такие как Польша и страны Балтии", — считает публицист.Клут также недоволен тем, что Германия согласилась построить газопровод "Северный поток — 2" — по его мнению, немецкие власти должны отказаться от проекта."Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку.Против проекта активно выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать строительство газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220119/germaniya-1768618886.html
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украина
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германия
восточная европа
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в мире, украина, сша, германия, дмитрий песков, нато, восточная европа, северный поток — 2, россия, андреас клут
05:23 20.01.2022 (обновлено: 10:21 20.01.2022)
 
"Говорят с русскими": в США нашли "странное" в отношениях Берлина и Москвы

Bloomberg: Запад не может полагаться на Германию в случае конфликта России и Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги России и Германии в Берлине
Флаги России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги России и Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Германии свойственны проявления "странной русофилии", из-за чего Запад не может полагаться на Берлин в случае конфликта России и Украины, написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.
Он отметил, что США и западных союзников уже давно раздражают немецкая привычка "уклоняться от ответственности" и "излишний пацифизм" в отношениях с Москвой.
"К этому фальшивому пацифизму примешивается странная разновидность русофилии, обычно сопровождаемая плохо замаскированным антиамериканизмом", — считает Клут.
Обозреватель раскритиковал "мантру" немецких социал-демократов: "Говорите с русскими достаточно долго, и все будет хорошо".
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 18:45
На Западе заявили, что Германия "бросила" всех ради России
"Немцы идут на уступки лишь России и не обращают внимания на опасения других партнеров в Восточной Европе, у которых есть исторические травмы по отношению к немцам и русским. Среди них — украинцы и члены ЕС, такие как Польша и страны Балтии", — считает публицист.
Клут также недоволен тем, что Германия согласилась построить газопровод "Северный поток — 2" — по его мнению, немецкие власти должны отказаться от проекта.
"Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку.
Против проекта активно выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать строительство газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 17:07
FT: в правительстве Германии возник раскол из-за "Северного потока — 2"
 
В миреУкраинаСШАГерманияДмитрий ПесковНАТОВосточная ЕвропаСеверный поток — 2РоссияАндреас Клут
 
 
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