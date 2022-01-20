В США нашли странность в отношениях Берлина и Москвы

05:23 20.01.2022 (обновлено: 10:21 20.01.2022)
"Говорят с русскими": в США нашли "странное" в отношениях Берлина и Москвы
Bloomberg: Запад не может полагаться на Германию в случае конфликта России и Украины
Флаги России и Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Германии свойственны проявления "странной русофилии", из-за чего Запад не может полагаться на Берлин в случае конфликта России и Украины, написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.
"К этому фальшивому пацифизму примешивается странная разновидность русофилии, обычно сопровождаемая плохо замаскированным антиамериканизмом", — считает Клут.
Обозреватель раскритиковал "мантру" немецких социал-демократов: "Говорите с русскими достаточно долго, и все будет хорошо".
"Немцы идут на уступки лишь России и не обращают внимания на опасения других партнеров в Восточной Европе, у которых есть исторические травмы по отношению к немцам и русским. Среди них — украинцы и члены ЕС, такие как Польша и страны Балтии", — считает публицист.
Клут также недоволен тем, что Германия согласилась построить газопровод "Северный поток — 2" — по его мнению, немецкие власти должны отказаться от проекта.
"Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку.
Против проекта активно выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать строительство газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.