https://ria.ru/20220120/germaniya-1768660166.html

В США нашли странность в отношениях Берлина и Москвы

"Говорят с русскими": в США нашли "странное" в отношениях Берлина и Москвы - РИА Новости, 20.01.2022

В США нашли странность в отношениях Берлина и Москвы

Германии свойственны проявления "странной русофилии", из-за чего Запад не может полагаться на Берлин в случае конфликта России и Украины, написал в статье для... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T05:23

2022-01-20T05:23

2022-01-20T10:21

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сша

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нато

восточная европа

северный поток — 2

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Германии свойственны проявления "странной русофилии", из-за чего Запад не может полагаться на Берлин в случае конфликта России и Украины, написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.Он отметил, что США и западных союзников уже давно раздражают немецкая привычка "уклоняться от ответственности" и "излишний пацифизм" в отношениях с Москвой.Обозреватель раскритиковал "мантру" немецких социал-демократов: "Говорите с русскими достаточно долго, и все будет хорошо"."Немцы идут на уступки лишь России и не обращают внимания на опасения других партнеров в Восточной Европе, у которых есть исторические травмы по отношению к немцам и русским. Среди них — украинцы и члены ЕС, такие как Польша и страны Балтии", — считает публицист.Клут также недоволен тем, что Германия согласилась построить газопровод "Северный поток — 2" — по его мнению, немецкие власти должны отказаться от проекта."Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку.Против проекта активно выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать строительство газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220119/germaniya-1768618886.html

https://ria.ru/20220117/raskol-1768246974.html

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сша

германия

восточная европа

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в мире, украина, сша, германия, дмитрий песков, нато, восточная европа, северный поток — 2, россия, андреас клут