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"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС - РИА Новости, 20.01.2022
"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Газопровод "Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского "голубого топлива" в Евросоюз в третьем квартале прошлого года, говорится в отчете... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T23:44
2022-01-20T23:46
экономика
евросоюз
еврокомиссия
северный поток
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Газопровод "Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского "голубого топлива" в Евросоюз в третьем квартале прошлого года, говорится в отчете Еврокомиссии по рынку газа за этот период."Северный поток" по-прежнему был самым важным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в ЕС, на долю которого приходилось 40% импорта по трубопроводам или 13 миллиардов кубометров", - сказано в релизе.Доля белорусского транзита упала примерно до 25% в общем импорте российского газа по трубопроводам с 29% годом ранее, а украинский маршрут вышел на второе место с долей в 27% против 25%.В третьем квартале прошлого года на долю "Северного потока" приходилось 16% в общем объеме чистого импорта газа в ЕС, на украинский транзит - 11%, на белорусский - 10%
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экономика, евросоюз, еврокомиссия, северный поток
23:44 20.01.2022 (обновлено: 23:46 20.01.2022)
 
"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС

"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС в III квартале

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Газопровод "Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского "голубого топлива" в Евросоюз в третьем квартале прошлого года, говорится в отчете Еврокомиссии по рынку газа за этот период.
"Северный поток" по-прежнему был самым важным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в ЕС, на долю которого приходилось 40% импорта по трубопроводам или 13 миллиардов кубометров", - сказано в релизе.
Доля белорусского транзита упала примерно до 25% в общем импорте российского газа по трубопроводам с 29% годом ранее, а украинский маршрут вышел на второе место с долей в 27% против 25%.
В третьем квартале прошлого года на долю "Северного потока" приходилось 16% в общем объеме чистого импорта газа в ЕС, на украинский транзит - 11%, на белорусский - 10%
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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