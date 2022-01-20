https://ria.ru/20220120/gaz-1768826790.html
В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ - РИА Новости, 20.01.2022
В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
Ситуация на рынке свидетельствует, что цены на "голубое топливо" вряд ли быстро опустятся к уровням предыдущих лет, говорится в отчете Еврокомиссии по рынку... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T23:09
2022-01-20T23:09
2022-01-20T23:09
экономика
европа
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Ситуация на рынке свидетельствует, что цены на "голубое топливо" вряд ли быстро опустятся к уровням предыдущих лет, говорится в отчете Еврокомиссии по рынку газа за третий квартал прошлого года.Оптовые цены на газ в Европе продолжили сильный рост в третьем квартале, напоминает ЕК."Спотовые контракты выросли с 37 евро за МВтч до 85 евро за МВтч, таких максимумов на европейских хабах раньше почти не было", - говорится в документе.После третьего квартала 2021 года их цена поднялась до рекордных высот - более 100 евро за МВтч."Форвардные контракты также значительно выросли, сигнализируя о том, что рынок не ожидает быстрого возврата к уровням цен, наблюдавшимся в предыдущие годы", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20220119/germaniya-1768618886.html
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экономика, европа, еврокомиссия
В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
ЕК: ситуация на рынке говорит о том, что цены на газ быстро не снизятся