https://ria.ru/20220120/gaz-1768826790.html

В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ

В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ - РИА Новости, 20.01.2022

В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ

Ситуация на рынке свидетельствует, что цены на "голубое топливо" вряд ли быстро опустятся к уровням предыдущих лет, говорится в отчете Еврокомиссии по рынку... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T23:09

2022-01-20T23:09

2022-01-20T23:09

экономика

европа

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Ситуация на рынке свидетельствует, что цены на "голубое топливо" вряд ли быстро опустятся к уровням предыдущих лет, говорится в отчете Еврокомиссии по рынку газа за третий квартал прошлого года.Оптовые цены на газ в Европе продолжили сильный рост в третьем квартале, напоминает ЕК."Спотовые контракты выросли с 37 евро за МВтч до 85 евро за МВтч, таких максимумов на европейских хабах раньше почти не было", - говорится в документе.После третьего квартала 2021 года их цена поднялась до рекордных высот - более 100 евро за МВтч."Форвардные контракты также значительно выросли, сигнализируя о том, что рынок не ожидает быстрого возврата к уровням цен, наблюдавшимся в предыдущие годы", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220119/germaniya-1768618886.html

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экономика, европа, еврокомиссия