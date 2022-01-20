https://ria.ru/20220120/gaz-1768787568.html

АО "Молдовагаз" полностью выплатило "Газпрому" аванс за январь

АО "Молдовагаз" полностью выплатило "Газпрому" аванс за январь - РИА Новости, 20.01.2022

АО "Молдовагаз" полностью выплатило "Газпрому" аванс за январь

Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:05

2022-01-20T18:05

2022-01-20T19:36

экономика

молдавия

газпром

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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.Компания в январе столкнулась с трудностями, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" полностью расплатилась за топливо, полученное в декабре, но ей не хватало около 25 миллионов долларов, чтобы погасить авансовый платеж. Российский концерн предупредил, что в случае невыплаты готов прекратить поставки с 21 января. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему."Молдовагаз" информирует, что полностью выплатила аванс за январь", — написал Спыну в Telegram-канале.Он добавил, что государство проходит через энергетический кризис, который затрагивает каждого. Вице-премьер заверил, что правительство выполнит все взятые на себя обязательства, в частности компенсирует ожидаемый рост тарифа и обеспечит поставку газа в каждый дом.Пресс-служба "Молдовагаза" уточнила, что перевела "Газпрому" финальный транш в размере 34,375 миллиона долларов."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет с 1 ноября. Российский холдинг заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях другой стороны, но при условии своевременной полной оплаты текущих поставок. В ноябре республике понадобилась отсрочка. Власти страны одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем подобное может повториться.

https://ria.ru/20220120/moldaviya-1768736514.html

https://ria.ru/20220120/moldaviya-1768736514.html

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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, природный газ