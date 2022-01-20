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АО "Молдовагаз" полностью выплатило "Газпрому" аванс за январь
АО "Молдовагаз" полностью выплатило "Газпрому" аванс за январь - РИА Новости, 20.01.2022
АО "Молдовагаз" полностью выплатило "Газпрому" аванс за январь
Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:05
2022-01-20T19:36
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
природный газ
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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.Компания в январе столкнулась с трудностями, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" полностью расплатилась за топливо, полученное в декабре, но ей не хватало около 25 миллионов долларов, чтобы погасить авансовый платеж. Российский концерн предупредил, что в случае невыплаты готов прекратить поставки с 21 января. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему."Молдовагаз" информирует, что полностью выплатила аванс за январь", — написал Спыну в Telegram-канале.Он добавил, что государство проходит через энергетический кризис, который затрагивает каждого. Вице-премьер заверил, что правительство выполнит все взятые на себя обязательства, в частности компенсирует ожидаемый рост тарифа и обеспечит поставку газа в каждый дом.Пресс-служба "Молдовагаза" уточнила, что перевела "Газпрому" финальный транш в размере 34,375 миллиона долларов."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет с 1 ноября. Российский холдинг заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях другой стороны, но при условии своевременной полной оплаты текущих поставок. В ноябре республике понадобилась отсрочка. Власти страны одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем подобное может повториться.
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, природный газ
18:05 20.01.2022 (обновлено: 19:36 20.01.2022)
 
АО "Молдовагаз" полностью выплатило "Газпрому" аванс за январь

Вице-премьер Спыну: АО "Молдовагаз" полностью выплатило "Газпрому" аванс за январь

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.
Компания в январе столкнулась с трудностями, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" полностью расплатилась за топливо, полученное в декабре, но ей не хватало около 25 миллионов долларов, чтобы погасить авансовый платеж. Российский концерн предупредил, что в случае невыплаты готов прекратить поставки с 21 января. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему.
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"Молдовагаз" информирует, что полностью выплатила аванс за январь", — написал Спыну в Telegram-канале.
Он добавил, что государство проходит через энергетический кризис, который затрагивает каждого. Вице-премьер заверил, что правительство выполнит все взятые на себя обязательства, в частности компенсирует ожидаемый рост тарифа и обеспечит поставку газа в каждый дом.

Пресс-служба "Молдовагаза" уточнила, что перевела "Газпрому" финальный транш в размере 34,375 миллиона долларов.

"Этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства Республики Молдова, включая выделение 469 миллионов леев (почти 26 миллионов долларов. — Прим. ред.) компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочке выплаты НДС в госбюджет и перечислений компании "Энергоком", — говорится в заявлении компании, опубликованном в Facebook.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет с 1 ноября. Российский холдинг заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях другой стороны, но при условии своевременной полной оплаты текущих поставок. В ноябре республике понадобилась отсрочка. Власти страны одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем подобное может повториться.
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