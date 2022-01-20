https://ria.ru/20220120/gaz-1768787568.html
АО "Молдовагаз" полностью выплатило "Газпрому" аванс за январь
АО "Молдовагаз" полностью выплатило "Газпрому" аванс за январь - РИА Новости, 20.01.2022
АО "Молдовагаз" полностью выплатило "Газпрому" аванс за январь
Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:05
2022-01-20T18:05
2022-01-20T19:36
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_be104e8745a3fef6d25aeeb262f023e0.jpg
КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.Компания в январе столкнулась с трудностями, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" полностью расплатилась за топливо, полученное в декабре, но ей не хватало около 25 миллионов долларов, чтобы погасить авансовый платеж. Российский концерн предупредил, что в случае невыплаты готов прекратить поставки с 21 января. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему."Молдовагаз" информирует, что полностью выплатила аванс за январь", — написал Спыну в Telegram-канале.Он добавил, что государство проходит через энергетический кризис, который затрагивает каждого. Вице-премьер заверил, что правительство выполнит все взятые на себя обязательства, в частности компенсирует ожидаемый рост тарифа и обеспечит поставку газа в каждый дом.Пресс-служба "Молдовагаза" уточнила, что перевела "Газпрому" финальный транш в размере 34,375 миллиона долларов."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет с 1 ноября. Российский холдинг заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях другой стороны, но при условии своевременной полной оплаты текущих поставок. В ноябре республике понадобилась отсрочка. Власти страны одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем подобное может повториться.
https://ria.ru/20220120/moldaviya-1768736514.html
https://ria.ru/20220120/moldaviya-1768736514.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_171:256:2560:2048_1920x0_80_0_0_25571846798afda60a06577f9e676a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, природный газ
18:05 20.01.2022 (обновлено: 19:36 20.01.2022)
АО "Молдовагаз" полностью выплатило "Газпрому" аванс за январь
Вице-премьер Спыну: АО "Молдовагаз" полностью выплатило "Газпрому" аванс за январь
КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости.
Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", сообщил
вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.
Компания в январе столкнулась с трудностями, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" полностью расплатилась за топливо, полученное в декабре, но ей не хватало около 25 миллионов долларов, чтобы погасить авансовый платеж. Российский концерн предупредил, что в случае невыплаты готов прекратить поставки с 21 января. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему.
"Молдовагаз" информирует, что полностью выплатила аванс за январь", — написал Спыну в Telegram-канале.
Он добавил, что государство проходит через энергетический кризис, который затрагивает каждого. Вице-премьер заверил, что правительство выполнит все взятые на себя обязательства, в частности компенсирует ожидаемый рост тарифа и обеспечит поставку газа в каждый дом.
Пресс-служба "Молдовагаза" уточнила, что перевела "Газпрому" финальный транш в размере 34,375 миллиона долларов.
"Этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства Республики Молдова, включая выделение 469 миллионов леев (почти 26 миллионов долларов. — Прим. ред.) компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочке выплаты НДС в госбюджет и перечислений компании "Энергоком", — говорится в заявлении компании, опубликованном в Facebook.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет с 1 ноября. Российский холдинг заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях другой стороны, но при условии своевременной полной оплаты текущих поставок. В ноябре республике понадобилась отсрочка. Власти страны одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем подобное может повториться.