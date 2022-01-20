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Блинкен назвал "Северный поток — 2" рычагом давления для США и Германии
Блинкен назвал "Северный поток — 2" рычагом давления для США и Германии - РИА Новости, 20.01.2022
Блинкен назвал "Северный поток — 2" рычагом давления для США и Германии
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока газопровод "Северный поток — 2" не начал работать, Москва не может использовать его как инструмент влияния. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:00
2022-01-20T18:38
сша
германия
энтони блинкен
северный поток — 2
берлин (город)
вашингтон (город)
мид германии
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока газопровод "Северный поток — 2" не начал работать, Москва не может использовать его как инструмент влияния. Он напомнил, что Вашингтон и ранее был противником строительства трубопровода."Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220120/sevpotok-1768738806.html
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германия
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сша, германия, энтони блинкен, северный поток — 2, берлин (город), вашингтон (город), мид германии
17:00 20.01.2022 (обновлено: 18:38 20.01.2022)
 
Блинкен назвал "Северный поток — 2" рычагом давления для США и Германии

Госсекретарь США Блинкен: "Северный поток — 2" выступает рычагом давления

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока газопровод "Северный поток — 2" не начал работать, Москва не может использовать его как инструмент влияния.
"Пока по "Северному потоку — 2" не идет газ, он является рычагом давления в интересах Германии, США и наших союзников, но не для России", — сказал госсекретарь США на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с главой МИД Германии.
Он напомнил, что Вашингтон и ранее был противником строительства трубопровода.
"Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.
Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
14:43Авторы
Бербок "переобулась"? Глава МИД ФРГ сочла важным "Северный поток-2"
 
СШАГерманияЭнтони БлинкенСеверный поток — 2Берлин (город)Вашингтон (город)МИД Германии
 
 
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