17:00 20.01.2022 (обновлено: 18:38 20.01.2022)
Блинкен назвал "Северный поток — 2" рычагом давления для США и Германии
Госсекретарь США Блинкен: "Северный поток — 2" выступает рычагом давления
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока газопровод "Северный поток — 2" не начал работать, Москва не может использовать его как инструмент влияния.
"Пока по "Северному потоку — 2" не идет газ, он является рычагом давления в интересах Германии, США и наших союзников, но не для России", — сказал госсекретарь США на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с главой МИД Германии.
Он напомнил, что Вашингтон и ранее был противником строительства трубопровода.
"Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.
Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.