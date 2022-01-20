https://ria.ru/20220120/gaz-1768769714.html

Блинкен назвал "Северный поток — 2" рычагом давления для США и Германии

Блинкен назвал "Северный поток — 2" рычагом давления для США и Германии - РИА Новости, 20.01.2022

Блинкен назвал "Северный поток — 2" рычагом давления для США и Германии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока газопровод "Северный поток — 2" не начал работать, Москва не может использовать его как инструмент влияния. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:00

2022-01-20T17:00

2022-01-20T18:38

сша

германия

энтони блинкен

северный поток — 2

берлин (город)

вашингтон (город)

мид германии

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока газопровод "Северный поток — 2" не начал работать, Москва не может использовать его как инструмент влияния. Он напомнил, что Вашингтон и ранее был противником строительства трубопровода."Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/sevpotok-1768738806.html

сша

германия

берлин (город)

вашингтон (город)

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