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Цены на газ в Европе опустились ниже 860 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 860 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 20.01.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 860 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг колеблются в диапазоне 820-860 долларов за тысячу кубометров и снижаются (с учетом курсовой разницы евро к... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:45
2022-01-20T12:45
экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг колеблются в диапазоне 820-860 долларов за тысячу кубометров и снижаются (с учетом курсовой разницы евро к доллару) в пределах 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба — с открытия торговой сессии демонстрирует небольшую волатильность: локальный минимум составил почти 820 долларов, а максимум — 860 долларов. Последний час стоимость колеблется в диапазоне 830-845 долларов. Расчетная цена среды составила 883,3 доллара.Котировки в течение прошлой недели колебались в диапазоне 825–1130 долларов за тысячу кубометров. Расчетная цена 12 января опустилась до минимума с начала года — почти 885 долларов, однако в конце недели резко выросла и 14 января достигла 1025 долларов.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Котировки 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчетная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое, на 30 декабря — до 1020 долларов, а в первой половине января демонстрировала нестабильную динамику, переходя от снижения к росту и наоборот.Эксперты летом и осенью связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://ria.ru/20220117/gaz-1768239371.html
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экономика, природный газ, европа
12:45 20.01.2022
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 860 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ в Европе опустились на 8%, ниже 860 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг колеблются в диапазоне 820-860 долларов за тысячу кубометров и снижаются (с учетом курсовой разницы евро к доллару) в пределах 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба — с открытия торговой сессии демонстрирует небольшую волатильность: локальный минимум составил почти 820 долларов, а максимум — 860 долларов. Последний час стоимость колеблется в диапазоне 830-845 долларов. Расчетная цена среды составила 883,3 доллара.
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 16:25
Европе посоветовали поменять стратегию хранения газа
Котировки в течение прошлой недели колебались в диапазоне 825–1130 долларов за тысячу кубометров. Расчетная цена 12 января опустилась до минимума с начала года — почти 885 долларов, однако в конце недели резко выросла и 14 января достигла 1025 долларов.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.
Котировки 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчетная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое, на 30 декабря — до 1020 долларов, а в первой половине января демонстрировала нестабильную динамику, переходя от снижения к росту и наоборот.
Эксперты летом и осенью связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 15:41
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