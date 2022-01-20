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Москва ждет быстрого ответа по гарантиям безопасности, заявил Гаврилов
Москва ждет быстрого ответа по гарантиям безопасности, заявил Гаврилов - РИА Новости, 20.01.2022
Москва ждет быстрого ответа по гарантиям безопасности, заявил Гаврилов
Москва хочет как можно скорее получить ответ по гарантиям безопасности, сказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:31
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вена
россия
сша
нато
совет россия-нато
константин гаврилов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва хочет как можно скорее получить ответ по гарантиям безопасности, сказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов."Это вопрос не месяцев, не недель, это вопрос дней. Президент Путин и министр Лавров сказали, что мы готовы работать, но мы не можем позволить им перейти к продолжительным переговорам. Важно решить быстро. Американцы и страны НАТО в курсе этой позиции. Нам нужен быстрый ответ. Я не могу сказать вам точно, какое время, но он должен быть быстрым", — сказал Гаврилов в интервью RT.Он отметил, что Москва настроена на решение вопроса дипломатическими способами и ждет конкретных результатов в ответ на свои предложения.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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вена, россия, сша, нато, совет россия-нато, константин гаврилов
17:31 20.01.2022 (обновлено: 19:10 20.01.2022)
 
Москва ждет быстрого ответа по гарантиям безопасности, заявил Гаврилов

Дипломат Гаврилов: Москва настаивает на быстром ответе по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва хочет как можно скорее получить ответ по гарантиям безопасности, сказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
"Это вопрос не месяцев, не недель, это вопрос дней. Президент Путин и министр Лавров сказали, что мы готовы работать, но мы не можем позволить им перейти к продолжительным переговорам. Важно решить быстро. Американцы и страны НАТО в курсе этой позиции. Нам нужен быстрый ответ. Я не могу сказать вам точно, какое время, но он должен быть быстрым", — сказал Гаврилов в интервью RT.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 13:00
В Кремле ждут письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности
Он отметил, что Москва настроена на решение вопроса дипломатическими способами и ждет конкретных результатов в ответ на свои предложения.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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ВенаРоссияСШАНАТОСовет Россия-НАТОКонстантин Гаврилов
 
 
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