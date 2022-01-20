https://ria.ru/20220120/garantii-1768779021.html

Москва ждет быстрого ответа по гарантиям безопасности, заявил Гаврилов

Москва ждет быстрого ответа по гарантиям безопасности, заявил Гаврилов - РИА Новости, 20.01.2022

Москва ждет быстрого ответа по гарантиям безопасности, заявил Гаврилов

Москва хочет как можно скорее получить ответ по гарантиям безопасности, сказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:31

2022-01-20T17:31

2022-01-20T19:10

вена

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константин гаврилов

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва хочет как можно скорее получить ответ по гарантиям безопасности, сказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов."Это вопрос не месяцев, не недель, это вопрос дней. Президент Путин и министр Лавров сказали, что мы готовы работать, но мы не можем позволить им перейти к продолжительным переговорам. Важно решить быстро. Американцы и страны НАТО в курсе этой позиции. Нам нужен быстрый ответ. Я не могу сказать вам точно, какое время, но он должен быть быстрым", — сказал Гаврилов в интервью RT.Он отметил, что Москва настроена на решение вопроса дипломатическими способами и ждет конкретных результатов в ответ на свои предложения.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220119/bezopasnost-1768534880.html

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вена, россия, сша, нато, совет россия-нато, константин гаврилов