17:31 20.01.2022 (обновлено: 19:10 20.01.2022)
Москва ждет быстрого ответа по гарантиям безопасности, заявил Гаврилов
Дипломат Гаврилов: Москва настаивает на быстром ответе по гарантиям безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва хочет как можно скорее получить ответ по гарантиям безопасности, сказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
"Это вопрос не месяцев, не недель, это вопрос дней. Президент Путин и министр Лавров сказали, что мы готовы работать, но мы не можем позволить им перейти к продолжительным переговорам. Важно решить быстро. Американцы и страны НАТО в курсе этой позиции. Нам нужен быстрый ответ. Я не могу сказать вам точно, какое время, но он должен быть быстрым", — сказал Гаврилов в интервью RT.
Он отметил, что Москва настроена на решение вопроса дипломатическими способами и ждет конкретных результатов в ответ на свои предложения.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.