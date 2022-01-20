https://ria.ru/20220120/fsb-1768765961.html
В ФСБ рассказали о спецоперации по задержанию фигурантов "кокаинового дела"
В ФСБ рассказали о спецоперации по задержанию фигурантов "кокаинового дела" - РИА Новости, 20.01.2022
В ФСБ рассказали о спецоперации по задержанию фигурантов "кокаинового дела"
Фигурантов "кокаинового дела" поймали в ходе совместной операции ФСБ, СВР и МВД с Аргентиной, а организатора поставок помогла задержать Германия, сообщает в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:46
2022-01-20T16:46
2022-01-20T16:46
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
аргентина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фигурантов "кокаинового дела" поймали в ходе совместной операции ФСБ, СВР и МВД с Аргентиной, а организатора поставок помогла задержать Германия, сообщает в четверг ФСБ РФ."В декабре 2017 года наркодельцы были задержаны с поличным в результате проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СВР и МВД России, а также Национальной Жандармерией Аргентины совместной операции по методу "международная контролируемая поставка", - говорится в сообщении.Отмечается также, что в марте 2018 года во взаимодействии с правоохранительными органами ФРГ в Германии задержан организатор разрабатываемой преступной группы Андрей Ковальчук, который был экстрадирован в Россию.В релизе также упомянуты "иные участники группировки" и их сообщники, которые могут оставаться на свободе. Работа по их привлечению к ответственности продолжается, отметили в ФСБ.Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. Сегодня Дорогомиловский суд Москвы приговорил их к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима.По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.Изначально дело рассматривалось Солнцевским судом Москвы, однако позже выяснилось, что его подсудность была определена неправильно, в конечном итоге его передали в Дорогомиловский суд. В новой инстанции рассмотрение дошло до окончательной стадии не с первого раза – присяжные были распущены по требованию прокурора из-за формального основания.Защита утверждала, что обвинение пошло на такой шаг, так как "все шло к оправданию".
https://ria.ru/20220120/sud-1768745216.html
https://ria.ru/20220120/prigovor-1768749463.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), аргентина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В ФСБ рассказали о спецоперации по задержанию фигурантов "кокаинового дела"
ФСБ: организатора поставок аргентинского кокаина помогла задержать Германия
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фигурантов "кокаинового дела" поймали в ходе совместной операции ФСБ, СВР и МВД с Аргентиной, а организатора поставок помогла задержать Германия, сообщает в четверг ФСБ РФ.
"В декабре 2017 года наркодельцы были задержаны с поличным в результате проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СВР и МВД России, а также Национальной Жандармерией Аргентины совместной операции по методу "международная контролируемая поставка", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в марте 2018 года во взаимодействии с правоохранительными органами ФРГ в Германии задержан организатор разрабатываемой преступной группы Андрей Ковальчук, который был экстрадирован в Россию.
В релизе также упомянуты "иные участники группировки" и их сообщники, которые могут оставаться на свободе. Работа по их привлечению к ответственности продолжается, отметили в ФСБ.
Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины
перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе
. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.
По "кокаиновому делу" в Москве
были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. Сегодня Дорогомиловский суд Москвы приговорил их к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима.
По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
Изначально дело рассматривалось Солнцевским судом Москвы, однако позже выяснилось, что его подсудность была определена неправильно, в конечном итоге его передали в Дорогомиловский суд. В новой инстанции рассмотрение дошло до окончательной стадии не с первого раза – присяжные были распущены по требованию прокурора из-за формального основания.
Защита утверждала, что обвинение пошло на такой шаг, так как "все шло к оправданию".