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В ФСБ рассказали о спецоперации по задержанию фигурантов "кокаинового дела"
В ФСБ рассказали о спецоперации по задержанию фигурантов "кокаинового дела" - РИА Новости, 20.01.2022
В ФСБ рассказали о спецоперации по задержанию фигурантов "кокаинового дела"
Фигурантов "кокаинового дела" поймали в ходе совместной операции ФСБ, СВР и МВД с Аргентиной, а организатора поставок помогла задержать Германия, сообщает в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:46
2022-01-20T16:46
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
аргентина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фигурантов "кокаинового дела" поймали в ходе совместной операции ФСБ, СВР и МВД с Аргентиной, а организатора поставок помогла задержать Германия, сообщает в четверг ФСБ РФ."В декабре 2017 года наркодельцы были задержаны с поличным в результате проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СВР и МВД России, а также Национальной Жандармерией Аргентины совместной операции по методу "международная контролируемая поставка", - говорится в сообщении.Отмечается также, что в марте 2018 года во взаимодействии с правоохранительными органами ФРГ в Германии задержан организатор разрабатываемой преступной группы Андрей Ковальчук, который был экстрадирован в Россию.В релизе также упомянуты "иные участники группировки" и их сообщники, которые могут оставаться на свободе. Работа по их привлечению к ответственности продолжается, отметили в ФСБ.Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. Сегодня Дорогомиловский суд Москвы приговорил их к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима.По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.Изначально дело рассматривалось Солнцевским судом Москвы, однако позже выяснилось, что его подсудность была определена неправильно, в конечном итоге его передали в Дорогомиловский суд. В новой инстанции рассмотрение дошло до окончательной стадии не с первого раза – присяжные были распущены по требованию прокурора из-за формального основания.Защита утверждала, что обвинение пошло на такой шаг, так как "все шло к оправданию".
https://ria.ru/20220120/sud-1768745216.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), аргентина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
16:46 20.01.2022
 
В ФСБ рассказали о спецоперации по задержанию фигурантов "кокаинового дела"

ФСБ: организатора поставок аргентинского кокаина помогла задержать Германия

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фигурантов "кокаинового дела" поймали в ходе совместной операции ФСБ, СВР и МВД с Аргентиной, а организатора поставок помогла задержать Германия, сообщает в четверг ФСБ РФ.
"В декабре 2017 года наркодельцы были задержаны с поличным в результате проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СВР и МВД России, а также Национальной Жандармерией Аргентины совместной операции по методу "международная контролируемая поставка", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:16
Фигуранты дела о контрабанде аргентинского кокаина получили реальные сроки
Отмечается также, что в марте 2018 года во взаимодействии с правоохранительными органами ФРГ в Германии задержан организатор разрабатываемой преступной группы Андрей Ковальчук, который был экстрадирован в Россию.
В релизе также упомянуты "иные участники группировки" и их сообщники, которые могут оставаться на свободе. Работа по их привлечению к ответственности продолжается, отметили в ФСБ.
Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:33
Защита фигурантов дела об аргентинском кокаине обжалует приговор суда
По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. Сегодня Дорогомиловский суд Москвы приговорил их к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима.
По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
Изначально дело рассматривалось Солнцевским судом Москвы, однако позже выяснилось, что его подсудность была определена неправильно, в конечном итоге его передали в Дорогомиловский суд. В новой инстанции рассмотрение дошло до окончательной стадии не с первого раза – присяжные были распущены по требованию прокурора из-за формального основания.
Защита утверждала, что обвинение пошло на такой шаг, так как "все шло к оправданию".
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АргентинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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