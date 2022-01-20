https://ria.ru/20220120/fsb-1768765961.html

В ФСБ рассказали о спецоперации по задержанию фигурантов "кокаинового дела"

В ФСБ рассказали о спецоперации по задержанию фигурантов "кокаинового дела" - РИА Новости, 20.01.2022

В ФСБ рассказали о спецоперации по задержанию фигурантов "кокаинового дела"

Фигурантов "кокаинового дела" поймали в ходе совместной операции ФСБ, СВР и МВД с Аргентиной, а организатора поставок помогла задержать Германия, сообщает в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:46

2022-01-20T16:46

2022-01-20T16:46

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

аргентина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фигурантов "кокаинового дела" поймали в ходе совместной операции ФСБ, СВР и МВД с Аргентиной, а организатора поставок помогла задержать Германия, сообщает в четверг ФСБ РФ."В декабре 2017 года наркодельцы были задержаны с поличным в результате проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СВР и МВД России, а также Национальной Жандармерией Аргентины совместной операции по методу "международная контролируемая поставка", - говорится в сообщении.Отмечается также, что в марте 2018 года во взаимодействии с правоохранительными органами ФРГ в Германии задержан организатор разрабатываемой преступной группы Андрей Ковальчук, который был экстрадирован в Россию.В релизе также упомянуты "иные участники группировки" и их сообщники, которые могут оставаться на свободе. Работа по их привлечению к ответственности продолжается, отметили в ФСБ.Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. Сегодня Дорогомиловский суд Москвы приговорил их к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима.По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.Изначально дело рассматривалось Солнцевским судом Москвы, однако позже выяснилось, что его подсудность была определена неправильно, в конечном итоге его передали в Дорогомиловский суд. В новой инстанции рассмотрение дошло до окончательной стадии не с первого раза – присяжные были распущены по требованию прокурора из-за формального основания.Защита утверждала, что обвинение пошло на такой шаг, так как "все шло к оправданию".

https://ria.ru/20220120/sud-1768745216.html

https://ria.ru/20220120/prigovor-1768749463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), аргентина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)