https://ria.ru/20220120/fsb-1768701896.html

В Дагестане пресекли деятельность сети криптоферм

В Дагестане пресекли деятельность сети криптоферм - РИА Новости, 20.01.2022

В Дагестане пресекли деятельность сети криптоферм

Сотрудники дагестанского УФСБ пресекли деятельность сети криптоферм с оборудованием на полмиллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:11

2022-01-20T12:11

2022-01-20T13:23

происшествия

кизилюртовский район

махачкала

кизляр

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МАХАЧКАЛА, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники дагестанского УФСБ пресекли деятельность сети криптоферм с оборудованием на полмиллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правоохранительного ведомства."Пресечена противоправная деятельность сети "криптоферм", незаконно действовавших на территориях городов Махачкала и Кизляр, сел Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района Дагестана… Обнаружено и изъято 4343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 миллионов рублей", – говорится в сообщении.По оценке специалистов, объем незаконно потребленной электроэнергии составил около 8 мегаватт в час.В настоящее время филиалом ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" производится расчет суммы материального ущерба, нанесенного государственной компании.

https://ria.ru/20220101/kriptoindustriya-1766343209.html

кизилюртовский район

махачкала

кизляр

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УФСБ пресекло деятельность сети криптоферм в Дагестане. Кадры спецоперации Сотрудники дагестанского УФСБ пресекли деятельность сети криптоферм с оборудованием на полмиллиарда рублей. По оценке специалистов, объем незаконно потребленной электроэнергии составил около 8 мегаватт в час. 2022-01-20T12:11 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кизилюртовский район, махачкала, кизляр