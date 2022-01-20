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В Дагестане пресекли деятельность сети криптоферм
В Дагестане пресекли деятельность сети криптоферм - РИА Новости, 20.01.2022
В Дагестане пресекли деятельность сети криптоферм
Сотрудники дагестанского УФСБ пресекли деятельность сети криптоферм с оборудованием на полмиллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:11
2022-01-20T13:23
происшествия
кизилюртовский район
махачкала
кизляр
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МАХАЧКАЛА, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники дагестанского УФСБ пресекли деятельность сети криптоферм с оборудованием на полмиллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правоохранительного ведомства."Пресечена противоправная деятельность сети "криптоферм", незаконно действовавших на территориях городов Махачкала и Кизляр, сел Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района Дагестана… Обнаружено и изъято 4343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 миллионов рублей", – говорится в сообщении.По оценке специалистов, объем незаконно потребленной электроэнергии составил около 8 мегаватт в час.В настоящее время филиалом ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" производится расчет суммы материального ущерба, нанесенного государственной компании.
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УФСБ пресекло деятельность сети криптоферм в Дагестане. Кадры спецоперации
Сотрудники дагестанского УФСБ пресекли деятельность сети криптоферм с оборудованием на полмиллиарда рублей. По оценке специалистов, объем незаконно потребленной электроэнергии составил около 8 мегаватт в час.
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происшествия, кизилюртовский район, махачкала, кизляр
12:11 20.01.2022 (обновлено: 13:23 20.01.2022)
 
В Дагестане пресекли деятельность сети криптоферм

ФСБ пресекла деятельность криптоферм в Дагестане с оборудованием на 500 миллионов рублей

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники дагестанского УФСБ пресекли деятельность сети криптоферм с оборудованием на полмиллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правоохранительного ведомства.
"Пресечена противоправная деятельность сети "криптоферм", незаконно действовавших на территориях городов Махачкала и Кизляр, сел Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района Дагестана… Обнаружено и изъято 4343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
По оценке специалистов, объем незаконно потребленной электроэнергии составил около 8 мегаватт в час.
В настоящее время филиалом ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" производится расчет суммы материального ущерба, нанесенного государственной компании.
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