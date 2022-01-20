14:53 20.01.2022 (обновлено: 16:42 20.01.2022)
ВТБ Капитал Инвестиции запустили фонд для инвестиций в европейские акции
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции в четверг запустили новый биржевой фонд "ВТБ – фонд акций европейских компаний", дающий возможность вкладывать средства в диверсифицированный портфель акций крупнейших европейских компаний, сообщает ВТБ.
Торги паями фонда начались на Московской бирже, цена пая при размещении составила 10 евро.
"Диверсификация сейчас играет все большее значение для розничных инвесторов, мы стремимся развивать нашу линейку фондов исходя из спроса и постоянно добавляем новые актуальные возможности. Новый фонд является качественным инструментом для пассивных инвесторов, желающих инвестировать в акции европейских компаний и получать потенциальный доход в евро. Он позволяет диверсифицировать портфель инвестору даже при небольших суммах вложений", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.
Эксперты ВТБ Капитал Инвестиции считают, что европейские акции сегодня выглядят привлекательнее американских.
"Американские власти предоставили прямые фискальные стимулирующие выплаты объемом 7 триллионов долларов (10% от ВВП 2020 года) и ограничены в дальнейшей экспансии фискальных стимулов. В Европе объёмы стимулирования были запущены позже в конце 2020 года, они меньше по объёмам, но растянуты по времени, это позволит ощутить эффект от принятых мер и в 2022 году. Это приведет к более высоким темпам роста потребления в Европе, что также будет поддержано ростом туристического потока в Европу по итогам 2022 года. Мы считаем инвестиции в европейские акции привлекательными, и новый фонд – интересная возможность для розничных инвесторов быстро и удобно вложить средства в эту идею", - привели в банке комментарий управляющего фондом "ВТБ – Фонд акций европейских компаний" Вадима Бит-Аврагима.