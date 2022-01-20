https://ria.ru/20220120/fond-1768740596.html

ВТБ Капитал Инвестиции запустили фонд для инвестиций в европейские акции

ВТБ Капитал Инвестиции запустили фонд для инвестиций в европейские акции - РИА Новости, 20.01.2022

ВТБ Капитал Инвестиции запустили фонд для инвестиций в европейские акции

ВТБ Капитал Инвестиции в четверг запустили новый биржевой фонд "ВТБ – фонд акций европейских компаний", дающий возможность вкладывать средства в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:53

2022-01-20T14:53

2022-01-20T16:42

новости компаний - экономика

втб

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740388004_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_74757e53b76009b26a3a4a90e4eaf6d4.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции в четверг запустили новый биржевой фонд "ВТБ – фонд акций европейских компаний", дающий возможность вкладывать средства в диверсифицированный портфель акций крупнейших европейских компаний, сообщает ВТБ.Торги паями фонда начались на Московской бирже, цена пая при размещении составила 10 евро.Эксперты ВТБ Капитал Инвестиции считают, что европейские акции сегодня выглядят привлекательнее американских."Американские власти предоставили прямые фискальные стимулирующие выплаты объемом 7 триллионов долларов (10% от ВВП 2020 года) и ограничены в дальнейшей экспансии фискальных стимулов. В Европе объёмы стимулирования были запущены позже в конце 2020 года, они меньше по объёмам, но растянуты по времени, это позволит ощутить эффект от принятых мер и в 2022 году. Это приведет к более высоким темпам роста потребления в Европе, что также будет поддержано ростом туристического потока в Европу по итогам 2022 года. Мы считаем инвестиции в европейские акции привлекательными, и новый фонд – интересная возможность для розничных инвесторов быстро и удобно вложить средства в эту идею", - привели в банке комментарий управляющего фондом "ВТБ – Фонд акций европейских компаний" Вадима Бит-Аврагима.

https://ria.ru/20220120/vtb-1768700171.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, втб, московская биржа