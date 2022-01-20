https://ria.ru/20220120/film-1768512307.html
Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере
Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере - РИА Новости, 20.01.2022
Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере
Итан Хоук присоединился к актерскому составу триллера Netflix "Оставь мир позади" ("Leave the World Behind"), в котором примут участие и Махершала Али с Джулией РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T03:18
2022-01-20T03:18
2022-01-20T03:18
культура
джулия робертс
итан хоук
новости культуры
кино и сериалы
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768510284_0:0:2516:1415_1920x0_80_0_0_5968d51854f0e2dae58ec7bb726c47d8.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Итан Хоук присоединился к актерскому составу триллера Netflix "Оставь мир позади" ("Leave the World Behind"), в котором примут участие и Махершала Али с Джулией Робертс, сообщает Deadline. По данным издания, в фильме также снимутся Мика'ла Херрольд, известная по участию в телесериале "Индустрия", Райан Кира Армстронг ("Невероятный мир глазами Энцо") и Чарли Эванс (сериал "Все будет хорошо"). Предстоящий фильм будет основан на одноименном романе Румаана Алама, который адаптирует для кино Сэм Эсмейл ("Мистер Робот"). Он же выступит режиссером. В произведении Алама действие фокусируется на двух семьях, незнакомых друг с другом. Однако они вынуждены провести вместе длинные выходные, которые для всех превратятся в кошмар.Итан Хоук сыграет мужа Джулии Робертс, а Армстронг и Эванс появятся в ролях их детей.Дата выхода триллера еще не объявлена.
https://ria.ru/20220112/series-1767344763.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768510284_0:0:2514:1885_1920x0_80_0_0_73f13a5c9ac961b3c71c20ea29475b65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джулия робертс, итан хоук, новости культуры, кино и сериалы, netflix
Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере
Итан Хоук и Джулия Робертс снимутся вместе в триллере, пишут СМИ
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Итан Хоук присоединился к актерскому составу триллера Netflix "Оставь мир позади" ("Leave the World Behind"), в котором примут участие и Махершала Али с Джулией Робертс, сообщает
Deadline.
По данным издания, в фильме также снимутся Мика'ла Херрольд, известная по участию в телесериале "Индустрия", Райан Кира Армстронг ("Невероятный мир глазами Энцо") и Чарли Эванс (сериал "Все будет хорошо").
Предстоящий фильм будет основан на одноименном романе Румаана Алама, который адаптирует для кино Сэм Эсмейл ("Мистер Робот"). Он же выступит режиссером.
В произведении Алама действие фокусируется на двух семьях, незнакомых друг с другом. Однако они вынуждены провести вместе длинные выходные, которые для всех превратятся в кошмар.
Итан Хоук сыграет мужа Джулии Робертс, а Армстронг и Эванс появятся в ролях их детей.
Дата выхода триллера еще не объявлена.