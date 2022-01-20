https://ria.ru/20220120/film-1768512307.html

Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере

Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере - РИА Новости, 20.01.2022

Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере

Итан Хоук присоединился к актерскому составу триллера Netflix "Оставь мир позади" ("Leave the World Behind"), в котором примут участие и Махершала Али с Джулией РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T03:18

2022-01-20T03:18

2022-01-20T03:18

культура

джулия робертс

итан хоук

новости культуры

кино и сериалы

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768510284_0:0:2516:1415_1920x0_80_0_0_5968d51854f0e2dae58ec7bb726c47d8.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Итан Хоук присоединился к актерскому составу триллера Netflix "Оставь мир позади" ("Leave the World Behind"), в котором примут участие и Махершала Али с Джулией Робертс, сообщает Deadline. По данным издания, в фильме также снимутся Мика'ла Херрольд, известная по участию в телесериале "Индустрия", Райан Кира Армстронг ("Невероятный мир глазами Энцо") и Чарли Эванс (сериал "Все будет хорошо"). Предстоящий фильм будет основан на одноименном романе Румаана Алама, который адаптирует для кино Сэм Эсмейл ("Мистер Робот"). Он же выступит режиссером. В произведении Алама действие фокусируется на двух семьях, незнакомых друг с другом. Однако они вынуждены провести вместе длинные выходные, которые для всех превратятся в кошмар.Итан Хоук сыграет мужа Джулии Робертс, а Армстронг и Эванс появятся в ролях их детей.Дата выхода триллера еще не объявлена.

https://ria.ru/20220112/series-1767344763.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джулия робертс, итан хоук, новости культуры, кино и сериалы, netflix