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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220120/film-1768512307.html
Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере
Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере - РИА Новости, 20.01.2022
Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере
Итан Хоук присоединился к актерскому составу триллера Netflix "Оставь мир позади" ("Leave the World Behind"), в котором примут участие и Махершала Али с Джулией РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T03:18
2022-01-20T03:18
культура
джулия робертс
итан хоук
новости культуры
кино и сериалы
netflix
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Итан Хоук присоединился к актерскому составу триллера Netflix "Оставь мир позади" ("Leave the World Behind"), в котором примут участие и Махершала Али с Джулией Робертс, сообщает Deadline. По данным издания, в фильме также снимутся Мика'ла Херрольд, известная по участию в телесериале "Индустрия", Райан Кира Армстронг ("Невероятный мир глазами Энцо") и Чарли Эванс (сериал "Все будет хорошо"). Предстоящий фильм будет основан на одноименном романе Румаана Алама, который адаптирует для кино Сэм Эсмейл ("Мистер Робот"). Он же выступит режиссером. В произведении Алама действие фокусируется на двух семьях, незнакомых друг с другом. Однако они вынуждены провести вместе длинные выходные, которые для всех превратятся в кошмар.Итан Хоук сыграет мужа Джулии Робертс, а Армстронг и Эванс появятся в ролях их детей.Дата выхода триллера еще не объявлена.
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джулия робертс, итан хоук, новости культуры, кино и сериалы, netflix
03:18 20.01.2022
 
Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере

Итан Хоук и Джулия Робертс снимутся вместе в триллере, пишут СМИ

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИтан Хоук / Джулия Робертс
Итан Хоук / Джулия Робертс - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Итан Хоук присоединился к актерскому составу триллера Netflix "Оставь мир позади" ("Leave the World Behind"), в котором примут участие и Махершала Али с Джулией Робертс, сообщает Deadline.
По данным издания, в фильме также снимутся Мика'ла Херрольд, известная по участию в телесериале "Индустрия", Райан Кира Армстронг ("Невероятный мир глазами Энцо") и Чарли Эванс (сериал "Все будет хорошо").
Предстоящий фильм будет основан на одноименном романе Румаана Алама, который адаптирует для кино Сэм Эсмейл ("Мистер Робот"). Он же выступит режиссером.
В произведении Алама действие фокусируется на двух семьях, незнакомых друг с другом. Однако они вынуждены провести вместе длинные выходные, которые для всех превратятся в кошмар.
Итан Хоук сыграет мужа Джулии Робертс, а Армстронг и Эванс появятся в ролях их детей.
Дата выхода триллера еще не объявлена.
Марк Руффало и Хью Лори - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 05:15Культура
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КультураДжулия РобертсИтан ХоукНовости культурыКино и сериалыNetflix
 
 
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