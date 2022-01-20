https://ria.ru/20220120/evrosoyuz-1768707797.html
В МИД назвали условие сближения России и ЕС
В МИД назвали условие сближения России и ЕС - РИА Новости, 20.01.2022
В МИД назвали условие сближения России и ЕС
Москва будет искать точки соприкосновения с ЕС, если Брюссель сменит свою линию в отношении РФ с потакания прибалтийскому лагерю на прагматичную, заявила в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:38
2022-01-20T12:38
2022-01-20T12:55
москва
брюссель
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва будет искать точки соприкосновения с ЕС, если Брюссель сменит свою линию в отношении РФ с потакания прибалтийскому лагерю на прагматичную, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы нашу линию намерены выстраивать выверено и сбалансировано, исходя из конкретных действий Европейского Союза. Если Брюссель продолжит потакать восточноевропейскому и в частности прибалтийскому лагерю, выстраивая свое внешнеполитическое и тем более военное планирование вокруг мифа о некой российской угрозе и подстраивая под эту мифологему соответствующие собственные потенциалы, то, конечно, мы не будем оставаться безучастными", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что "здесь не должно быть никаких иллюзий"."Напротив, если мы увидим настрой Брюсселя на переосмысление линии на российском направлении в прагматичном и здравомыслящем ключе, взаимовыгодном и учитывающем взаимные интересы и озабоченности, то, конечно, мы откликаемся и будем совместно искать точки соприкосновения", - сказала Захарова на брифинге.
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москва, брюссель, россия, в мире, мария захарова
12:38 20.01.2022 (обновлено: 12:55 20.01.2022)
В МИД назвали условие сближения России и ЕС
Представитель МИД Захарова: Брюссель должен сменить свою линию в отношении России
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва
будет искать точки соприкосновения с ЕС, если Брюссель
сменит свою линию в отношении РФ
с потакания прибалтийскому лагерю на прагматичную, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Мы нашу линию намерены выстраивать выверено и сбалансировано, исходя из конкретных действий Европейского Союза. Если Брюссель продолжит потакать восточноевропейскому и в частности прибалтийскому лагерю, выстраивая свое внешнеполитическое и тем более военное планирование вокруг мифа о некой российской угрозе и подстраивая под эту мифологему соответствующие собственные потенциалы, то, конечно, мы не будем оставаться безучастными", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что "здесь не должно быть никаких иллюзий".
"Напротив, если мы увидим настрой Брюсселя на переосмысление линии на российском направлении в прагматичном и здравомыслящем ключе, взаимовыгодном и учитывающем взаимные интересы и озабоченности, то, конечно, мы откликаемся и будем совместно искать точки соприкосновения", - сказала Захарова на брифинге.