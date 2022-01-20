https://ria.ru/20220120/evro-1768802533.html
Хорватия может перейти на евро в 2023 году
Хорватия может перейти на евро в 2023 году - РИА Новости, 20.01.2022
Хорватия может перейти на евро в 2023 году
Власти Хорватии рассчитывают, что страна сможет полностью перейти на евро с 1 января 2023 года, заявил премьер Андрей Пленкович. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:19
2022-01-20T19:19
2022-01-20T19:27
экономика
евро
хорватия
андрей пленкович
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111861/28/1118612879_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d82efa28d9cdf230c583954a287538e5.jpg
БЕЛГРАД, 20 янв – РИА Новости. Власти Хорватии рассчитывают, что страна сможет полностью перейти на евро с 1 января 2023 года, заявил премьер Андрей Пленкович.В настоящее время в Хорватии используется национальна валюта – куна. Курс колеблется около 7,5 кун за 1 евро."Ожидаем, что выполним условия для введения евро до конца первого квартала 2022 года, финальные решение на уровне ЕС в середине года, окончательное утверждение после туристического сезона, цены в двух валютах с сентября и переход 1 января 2023 года", - заявил Пленкович на заседании правительства в четверг.Он уточнил, что после перехода на европейскую валюту запланирован период в 14 дней, когда в стране продолжит использоваться куна, после чего граждане смогут обменивать национальную валюту на евро в банках и на почте до 1 января 2024 года, а в Национальном банке Хорватии – неограниченное время.
https://ria.ru/20220117/khorvatiya-1768196380.html
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111861/28/1118612879_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_acfe648ba0444130f807b7c26691165e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евро, хорватия, андрей пленкович, новости - туризм
19:19 20.01.2022 (обновлено: 19:27 20.01.2022)
Хорватия может перейти на евро в 2023 году
Хорватия может полностью перейти на евро с 1 января 2023 года