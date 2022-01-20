https://ria.ru/20220120/evro-1768802533.html

Хорватия может перейти на евро в 2023 году

Хорватия может перейти на евро в 2023 году - РИА Новости, 20.01.2022

Хорватия может перейти на евро в 2023 году

Власти Хорватии рассчитывают, что страна сможет полностью перейти на евро с 1 января 2023 года, заявил премьер Андрей Пленкович. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:19

2022-01-20T19:19

2022-01-20T19:27

экономика

евро

хорватия

андрей пленкович

новости - туризм

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БЕЛГРАД, 20 янв – РИА Новости. Власти Хорватии рассчитывают, что страна сможет полностью перейти на евро с 1 января 2023 года, заявил премьер Андрей Пленкович.В настоящее время в Хорватии используется национальна валюта – куна. Курс колеблется около 7,5 кун за 1 евро."Ожидаем, что выполним условия для введения евро до конца первого квартала 2022 года, финальные решение на уровне ЕС в середине года, окончательное утверждение после туристического сезона, цены в двух валютах с сентября и переход 1 января 2023 года", - заявил Пленкович на заседании правительства в четверг.Он уточнил, что после перехода на европейскую валюту запланирован период в 14 дней, когда в стране продолжит использоваться куна, после чего граждане смогут обменивать национальную валюту на евро в банках и на почте до 1 января 2024 года, а в Национальном банке Хорватии – неограниченное время.

https://ria.ru/20220117/khorvatiya-1768196380.html

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экономика, евро, хорватия, андрей пленкович, новости - туризм