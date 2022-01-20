https://ria.ru/20220120/evraev-1768757724.html

Спикер Ярославской облдумы: Евраев заинтересован в экономической повестке

Спикер Ярославской облдумы: Евраев заинтересован в экономической повестке - РИА Новости, 20.01.2022

Спикер Ярославской облдумы: Евраев заинтересован в экономической повестке

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев по прошествии 100 дней руководства регионом демонстрирует наибольший интерес к экономической повестке и... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:08

2022-01-20T16:08

2022-01-20T16:08

ярославская область

политика

ярославская область

владимир путин

ярославская областная дума

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

михаил евраев

автодизель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26792e11ed84a0a17a05353b51ab6dce.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев по прошествии 100 дней руководства регионом демонстрирует наибольший интерес к экономической повестке и подходит к решению вопросов вдумчиво и открыто, заявил РИА Новости председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.Президент РФ Владимир Путин 12 октября принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области, назначив бывшего замглавы ФАС Михаила Евраева врио главы региона.Боровицкий прокомментировал РИА Новости 100 дней работы Евраева во главе регионе. По его словам, очень важно, что в этот период завершилось формирование правительства региона."Есть все основания полагать, что подход к этому процессу был достаточно вдумчивый. Проверить около 200 кандидатур на посты заместителей председателя правительства и руководителей департаментов – это достаточно большой объем работы", - заявил собеседник."По итогам 100 дней есть основания говорить, что у Михаила Яковлевича прослеживается в первую очередь интерес к экономической сфере деятельности, нежели политической, интерес к хозяйственной повестке. Очевидно, результатом этого стало его решение совместить должность губернатора и председателя правительства", - подчеркнул спикер облдумы.Областные депутаты оценивают Евраева положительно, отметил Боровицкий. В частности, благодаря тому, что врио губернатора присутствовал на заседаниях облдумы, активно участвовал в переговорах по формированию бюджета региона, провел встречи со всеми без исключения фракциями. Открытость в общении, по мнению председателя облдумы, Евраев демонстрирует не только с депутатами, но и с людьми, когда встречается с ними по проблемным вопросам.Заинтересованность врио губернатора в будущем Ярославской области отметил в беседе с РИА Новости гендиректор ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод) Андрей Матюшин."При содействии Михаила Евраева наше предприятие посетил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, обсудили перспективы ярославского двигателестроения. По итогам совещания были даны поручения на уровне федеральных министерств, направленные на развитие предприятия и отрасли в целом", - прокомментировал Матюшин. Он подчеркнул, что руководство региона "может уверенно опираться на профессионализм и опыт промышленников при решении любых задач".

https://ria.ru/20211230/yaroslavl-1766110124.html

https://ria.ru/20211228/tarify-1765853260.html

https://ria.ru/20211228/tarify-1765826462.html

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, ярославская область, владимир путин, ярославская областная дума, федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил евраев, автодизель, юрий борисов (вице-премьер), россия