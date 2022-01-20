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В Подмосковье загорелась электричка
В Подмосковье загорелась электричка - РИА Новости, 20.01.2022
В Подмосковье загорелась электричка
Свыше 350 человек эвакуировали из электропоезда на Московской железной дороге в Подмосковье после возгорания напольного покрытия в вагоне, пожар удалось... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T20:57
2022-01-20T22:29
московская область (подмосковье)
происшествия
московская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Свыше 350 человек эвакуировали из электропоезда на Московской железной дороге в Подмосковье после возгорания напольного покрытия в вагоне, пожар удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, из 11 вагонов электропоезда были эвакуированы в общей сложности более 350 человек.Собеседник агентства добавил что возгорание в электропоезде удалось локализовать. Информация о причине пожара и задержке в движении пассажирских поездов уточняется.Следственный комитет и прокуратура начали проверки после пожара в электричке в Подмосковье на Казанском направлении.По информации помощника руководителя Западного транспортного управления СК Елены Марковской, в районе 20.50 на платформе "Конобеево" (Воскресенский район) загорелась электричка сообщением "Рязань-Москва", пассажиров эвакуировали."По факту возгорания электропоезда на Казанском направлении Московской железной дороги организована доследственная проверка", - сказала она.По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, инцидент произошел в 20.20 – горел второй вагон электропоезда. В ведомстве отмечают, что сейчас вагон отцеплен, пассажиры отправлены до места назначения запасной электричкой, никто не пострадал."Московско-Рязанская транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), происшествия, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), московская межрегиональная транспортная прокуратура
20:57 20.01.2022 (обновлено: 22:29 20.01.2022)
 
В Подмосковье загорелась электричка

Свыше 350 человек эвакуировали после возгорания в электричке в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Свыше 350 человек эвакуировали из электропоезда на Московской железной дороге в Подмосковье после возгорания напольного покрытия в вагоне, пожар удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На платформе Конобеево вспыхнуло напольное покрытие в вагоне пригородной электрички", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из 11 вагонов электропоезда были эвакуированы в общей сложности более 350 человек.
Собеседник агентства добавил что возгорание в электропоезде удалось локализовать. Информация о причине пожара и задержке в движении пассажирских поездов уточняется.
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По информации помощника руководителя Западного транспортного управления СК Елены Марковской, в районе 20.50 на платформе "Конобеево" (Воскресенский район) загорелась электричка сообщением "Рязань-Москва", пассажиров эвакуировали.
"По факту возгорания электропоезда на Казанском направлении Московской железной дороги организована доследственная проверка", - сказала она.
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По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, инцидент произошел в 20.20 – горел второй вагон электропоезда. В ведомстве отмечают, что сейчас вагон отцеплен, пассажиры отправлены до места назначения запасной электричкой, никто не пострадал.
"Московско-Рязанская транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
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