https://ria.ru/20220120/elektrichka-1768816518.html

В Подмосковье загорелась электричка

В Подмосковье загорелась электричка - РИА Новости, 20.01.2022

В Подмосковье загорелась электричка

Свыше 350 человек эвакуировали из электропоезда на Московской железной дороге в Подмосковье после возгорания напольного покрытия в вагоне, пожар удалось... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T20:57

2022-01-20T20:57

2022-01-20T22:29

московская область (подмосковье)

происшествия

московская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/51/1517135131_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_c4c29b61f6782163a62331000d322f6a.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Свыше 350 человек эвакуировали из электропоезда на Московской железной дороге в Подмосковье после возгорания напольного покрытия в вагоне, пожар удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, из 11 вагонов электропоезда были эвакуированы в общей сложности более 350 человек.Собеседник агентства добавил что возгорание в электропоезде удалось локализовать. Информация о причине пожара и задержке в движении пассажирских поездов уточняется.Следственный комитет и прокуратура начали проверки после пожара в электричке в Подмосковье на Казанском направлении.По информации помощника руководителя Западного транспортного управления СК Елены Марковской, в районе 20.50 на платформе "Конобеево" (Воскресенский район) загорелась электричка сообщением "Рязань-Москва", пассажиров эвакуировали."По факту возгорания электропоезда на Казанском направлении Московской железной дороги организована доследственная проверка", - сказала она.По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, инцидент произошел в 20.20 – горел второй вагон электропоезда. В ведомстве отмечают, что сейчас вагон отцеплен, пассажиры отправлены до места назначения запасной электричкой, никто не пострадал."Московско-Рязанская транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220117/pozhar-1768148440.html

https://ria.ru/20220116/pozhar-1768068264.html

https://ria.ru/20220117/pozhar-1768233973.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), происшествия, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), московская межрегиональная транспортная прокуратура