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Собянин заявил о готовности Москвы к проведению EXPO-2030
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению EXPO-2030 - РИА Новости, 20.01.2022
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению EXPO-2030
Москва готова к проведению EXPO-2030, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:16
2022-01-20T13:29
экономика
москва
сергей собянин
экспо
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва готова к проведению EXPO-2030, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг."Хотел поблагодарить Вас за доверие, Владимир Владимирович, что Вы поддержали нашу заявку на EXPO-2030. Непростое решение, потому что наша страна, конечно, давно участвует в этом движении выставочном, но… ни разу не выигрывали заявок. Конкуренция очень большая, и саудиты, и Южная Корея заявилась, Италия с Римом, даже Украина. Но поборемся. У нас есть опыт работы и по подготовке к Олимпиаде, и к чемпионату мира, который прошёл, в том числе и в Москве. Отзывы самые хорошие. Инфраструктура Москвы готова. Мы определили с коллегами примерное расположение будущего "Экспо". Это находится возле Внуково", - сообщил Собянин.Он отметил, что территорию под выставку выбирали вне границ города."Мы не стали делать это внутри города. Во-первых, таких свободных территорий нет. Во-вторых, при проведении таких выставочных мероприятий для жителей всегда напряжение. Сделали максимально близко ко Внуково. Во Внуково приходит у нас метрополитен, так что у нас будет ещё и городское метро, и МЦД, и Киевка (Киевское шоссе). Аэропорт рядом. То есть, приближение инфраструктуры, это будет самая комфортная история", - подчеркнул Собянин.Мэр Москвы отметил, что такое мероприятие создаст дополнительный мощный кластер рабочих мест для развития всей территории.
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экономика, москва, сергей собянин, экспо
13:16 20.01.2022 (обновлено: 13:29 20.01.2022)
 
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению EXPO-2030

Мэр Собянин: инфраструктура Москвы готова к проведению EXPO-2030, но конкуренция большая

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва готова к проведению EXPO-2030, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг.
"Хотел поблагодарить Вас за доверие, Владимир Владимирович, что Вы поддержали нашу заявку на EXPO-2030. Непростое решение, потому что наша страна, конечно, давно участвует в этом движении выставочном, но… ни разу не выигрывали заявок. Конкуренция очень большая, и саудиты, и Южная Корея заявилась, Италия с Римом, даже Украина. Но поборемся. У нас есть опыт работы и по подготовке к Олимпиаде, и к чемпионату мира, который прошёл, в том числе и в Москве. Отзывы самые хорошие. Инфраструктура Москвы готова. Мы определили с коллегами примерное расположение будущего "Экспо". Это находится возле Внуково", - сообщил Собянин.
Он отметил, что территорию под выставку выбирали вне границ города.
"Мы не стали делать это внутри города. Во-первых, таких свободных территорий нет. Во-вторых, при проведении таких выставочных мероприятий для жителей всегда напряжение. Сделали максимально близко ко Внуково. Во Внуково приходит у нас метрополитен, так что у нас будет ещё и городское метро, и МЦД, и Киевка (Киевское шоссе). Аэропорт рядом. То есть, приближение инфраструктуры, это будет самая комфортная история", - подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы отметил, что такое мероприятие создаст дополнительный мощный кластер рабочих мест для развития всей территории.
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