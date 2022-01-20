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На скоростной магистрали в Чехии столкнулись более 35 машин

На скоростной магистрали в Чехии столкнулись более 35 машин - РИА Новости, 20.01.2022

На скоростной магистрали в Чехии столкнулись более 35 машин

Столкновение 22 легковых и 14 грузовых машин произошло на скоростной магистрали Пльзень-Прага в четверг, при этом ранения легкой и средней тяжести получили... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:34

2022-01-20T16:34

2022-01-20T17:23

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ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Столкновение 22 легковых и 14 грузовых машин произошло на скоростной магистрали Пльзень-Прага в четверг, при этом ранения легкой и средней тяжести получили четыре человека, сообщила представитель Управления пожарной охраны Тереза Флигерова."На 33-ем километре магистрали Пльзень-Прага произошло столкновение 22 легковых и 14 грузовых машин, ранения легкой и средней тяжести получили четыре человека, которые вертолетом доставлены в больницы Праги. Медики не исключают возможность травм у других людей. Пожарные контролируют ситуацию в связи с возможным воспламенением вылившегося горючего", - сказала Флигерова.Данная скоростная магистраль в сторону Праги полностью закрыта, полиция отклоняет автомобильное движение на объездные трассы. По предварительным данным, столь массовая авария могла произойти в связи с обледенением дороги.

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