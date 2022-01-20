https://ria.ru/20220120/dtp-1768764086.html
На скоростной магистрали в Чехии столкнулись более 35 машин
На скоростной магистрали в Чехии столкнулись более 35 машин - РИА Новости, 20.01.2022
На скоростной магистрали в Чехии столкнулись более 35 машин
Столкновение 22 легковых и 14 грузовых машин произошло на скоростной магистрали Пльзень-Прага в четверг, при этом ранения легкой и средней тяжести получили... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:34
2022-01-20T16:34
2022-01-20T17:23
в мире
дтп
прага
чехия
пльзень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768775400_0:38:3074:1767_1920x0_80_0_0_2ce69b04da4bb9e666daf25338e077e6.jpg
ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Столкновение 22 легковых и 14 грузовых машин произошло на скоростной магистрали Пльзень-Прага в четверг, при этом ранения легкой и средней тяжести получили четыре человека, сообщила представитель Управления пожарной охраны Тереза Флигерова."На 33-ем километре магистрали Пльзень-Прага произошло столкновение 22 легковых и 14 грузовых машин, ранения легкой и средней тяжести получили четыре человека, которые вертолетом доставлены в больницы Праги. Медики не исключают возможность травм у других людей. Пожарные контролируют ситуацию в связи с возможным воспламенением вылившегося горючего", - сказала Флигерова.Данная скоростная магистраль в сторону Праги полностью закрыта, полиция отклоняет автомобильное движение на объездные трассы. По предварительным данным, столь массовая авария могла произойти в связи с обледенением дороги.
прага
чехия
пльзень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768775400_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_46eb51b0bcc4996d6f763e499b95a18d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дтп, прага, чехия, пльзень
16:34 20.01.2022 (обновлено: 17:23 20.01.2022)
На скоростной магистрали в Чехии столкнулись более 35 машин
В Чехии на скоростной магистрали Пльзень-Прага столкнулись 22 легковых и 14 грузовых машин