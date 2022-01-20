https://ria.ru/20220120/dtp-1768731109.html

В Москве при столкновении маршрутки и автобуса пострадали две женщины

В Москве при столкновении маршрутки и автобуса пострадали две женщины - РИА Новости, 20.01.2022

В Москве при столкновении маршрутки и автобуса пострадали две женщины

Маршрутное такси и автобус столкнулись на остановке на востоке Москвы, пострадали два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:16

2022-01-20T14:16

2022-01-20T14:25

происшествия

москва

авто

гочсипб

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Маршрутное такси и автобус столкнулись на остановке на востоке Москвы, пострадали два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ)."На улице Сталеваров в районе дома 14 на остановке общественного транспорта столкнулись маршрутное такси и автобус", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП пострадали две женщины, находившиеся в маршрутном такси. Спасатели передали их бригаде скорой помощи.

https://ria.ru/20220120/dtp-1768663900.html

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происшествия, москва, авто, гочсипб