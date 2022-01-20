https://ria.ru/20220120/dtp-1768731109.html
В Москве при столкновении маршрутки и автобуса пострадали две женщины
В Москве при столкновении маршрутки и автобуса пострадали две женщины - РИА Новости, 20.01.2022
В Москве при столкновении маршрутки и автобуса пострадали две женщины
Маршрутное такси и автобус столкнулись на остановке на востоке Москвы, пострадали два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:16
2022-01-20T14:16
2022-01-20T14:25
происшествия
москва
авто
гочсипб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768731620_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_7b63363f5fa40a0f3c718eca88a13524.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Маршрутное такси и автобус столкнулись на остановке на востоке Москвы, пострадали два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ)."На улице Сталеваров в районе дома 14 на остановке общественного транспорта столкнулись маршрутное такси и автобус", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП пострадали две женщины, находившиеся в маршрутном такси. Спасатели передали их бригаде скорой помощи.
https://ria.ru/20220120/dtp-1768663900.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768731620_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_f7621590e04a4fc88b7a1cf5edb47f7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто, гочсипб
14:16 20.01.2022 (обновлено: 14:25 20.01.2022)
В Москве при столкновении маршрутки и автобуса пострадали две женщины
Маршрутка и автобус столкнулись на остановке в Москве, пострадали две женщины